Ein gutes Leben auch für alte Menschen

An die 200 Gäste konnte Tagesleiter Marcel Sonderegger am Freitag zur 22. Thuner Alterstagung im Congress Hotel Seepark begrüssen. Verschiedene Fachpersonen referierten rund um die Themen Pflege, Medizin sowie Langzeitpflege in Heimen und in der Spitex. Neben der Suche nach den Bedürfnissen und Wünschen der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner wurden auch ganzheitliche Pflegekonzepte vorgestellt die den Menschen in den Mittelpunkt stellen.