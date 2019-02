Seine Geschichte geht weit zurück. Der Chueschärmeweg, der vom Henkerstürmli die Nordseite der Stadtmauer entlang bis zum Gefängnishof führt, stammt wahrscheinlich aus den Anfängen der Thuner Burganlage.

Sein Name taucht allerdings erst Mitte des 19. Jahrhunderts auf (siehe Kasten). In den letzten Jahren allerdings blieb es ruhig um den rund 100 Meter langen Weg: Aus Sicherheitsgründen und weil er von Randständigen in Beschlag genommen wurde, entschied sich die Stadt vor acht Jahren, diesen zu schliessen.