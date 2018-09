Ein Spiezer vergoldet die Skination

Es glänzt rötlich gelb, ist ein weiches edelmetallchemisches Element: Wie viel begehrtes Gold ist gestern Freitagabend im Deltapark in Gwatt vereint? Elf Medaillen sind es. Vier von Marie-Theres «Maite» Nadig, je zwei von Michael «Mike» von Grünigen und Heini «Sturzenegger» Hemmi sowie je eine von Martin Hangl, Bruno Kernen und Urs Lehmann. Sie alle sind da, um der Geburtsstunde von «Gold», dem jüngsten Wurf aus dem Verlagshaus Weber, beizuwohnen.

Mit einer zünftigen Portion Swissness – musikalisch von den Swiss Ländler Gamblers, sportlich mit Schweizer Skigrössen, projiziert auf Leinwand – geht es los. Moderator und Promijournalist Peter Rothenbühler in bester (und teils auch frecher) People-Manier fühlt den alpinen Heroen in Kurzinterviews auf den Zahn. Dabei entpuppt sich «Maite» Nadig als weitaus gesprächiger, als sie es noch als 17-jährige Olympiasiegerin in Sapporo war. «Ich sagte immer nur drei, vier Wörter, so konnten mir die Journalisten nichts verdrehen . . .»

Ehrerbietung in Gold

Dass sich die alpinen Skigrössen am Thunersee treffen, hat Heinz Egli zu verantworten. Der Spiezer Gemeinderat und Vizegemeindepräsident (BDP) ist es, der mit seinem Buch «Ski alpin. Gold für die Schweiz. Die Sieger» eine Lücke in der helvetischen Sportliteratur schliesst. «Ich hatte die Idee schon zwei Jahrzehnte im Kopf», erzählt er.

Vor Jahresfrist macht der gebürtige Schangnauer Bergbauernsohn Heinz, dem Skisport von Kindesbeinen an verfallen, Ernst. Mit einem Konzept spricht er bei Verlegerin Annette Weber im Gwatt vor. «Ein Buch mit allen Schweizer Siegern gibt es noch nicht?», soll sie ihn verdutzt gefragt haben.

Der Skibiografien sind zwar viele, ein gesammeltes Werk indes fehlt. «Sie zeigte sich ebenso begeistert wie Urs Lehmann.» Dieser ist selbst ein «Goldiger»: Der Swiss-Ski-Präsident gewinnt 1993 in Morioka (sensationell) die WM-Abfahrt. Etwas, das er im Editorial des Werks thematisiert. Dass der Aargauer das Vorwort verfasst, kommt nicht von ungefähr: Lehmann und Egli sind Weggefährten. Die letzten 8 Jahre seiner langen Funktionärstätigkeit sitzt der Spiezer im Präsidium des nationalen Skiverbandes. Bis 2008.

Wollte er nie Rennfahrer sein? «Wie so viele habe auch ich als Junge von einer Skikarriere geträumt.» 17-jährig nimmt dieser Traum nach einem schweren Unfall ein jähes Ende. Egli macht im Hintergrund Karriere.

Denen im Vordergrund widmet er nun sein Buch. Das 224 Seiten starke und reich bebilderte Werk beinhaltet Porträts der bislang 47 Schweizer Goldfahrerinnen und -fahrer – von den 1930er-Jahren bis heute. Es gewährt Einblicke in die Seele der Skischweiz – mit 25 exklusiven Kommentaren zu einzigartigen Karrieren, mit Höhenflügen und Tiefschlägen. «Das Buch soll eine Ehrerbietung an grosse Sportler sein.» Meist würden diese nur wenige Jahre nach dem Rücktritt aus dem Fokus der Öffentlichkeit verschwinden. «Nicht jeder ist ein Russi», weiss der Egli.

Als Motor des Projekts darf der 56-Jährige auf inhaltlichen Support zählen. Auf Empfehlung des Verlags wird der Jungautor Lars Wyss, ein ausgewiesener Flachländer aus Zofingen, ins Boot geholt. Er bringt zu Papier, was der Initiant im Kopf hat.

Injizierte Motivation?

Weshalb aber berücksichtigt das Buch «nur» die Goldfahrer? «Die Idee war es ursprünglich, sämtliche Medaillengewinner abzubilden. Da hätte das Buch aber 600 Seiten umfasst.» Klar, es würde ihn freuen, gesteht Heinz Egli, stiesse «seine Herzensangelegenheit» auf Anklang und ginge die Rechnung unterm Strich auf. Die Chancen dafür stehen nicht allzu schlecht, zumal Swiss-Ski das in Gold Getitelte bewerben will – und allenfalls auch dessen Hauptsponsoren.

«Und auch das Oberland ist mit dem Skisport extrem eng verbunden. Das Buch könnte ein Geschenk für Nachwuchssportler sein – als Motivationsspritze.» Auf dem Weg nach oben, weiss Heinz Egli, braucht man Idole. Er ist nicht nur mit den früheren per Du. Nach dem goldigsten Goldmoment der Neuzeit gefragt, muss er nicht lange sinnieren: «Beätu», der wie er im Bumbach aufgewachsene Feuz.

Er, der an der Heim-WM 2017 trotz bleischwer lastendem Druck Abfahrtsgold holt. Die Saisonvorbereitung verunmöglicht, dass der «Kugelblitz» dem Schangnauer Skiclubkollegen persönlich zur Buchtaufe gratulieren kann. Die ist auch ohne den Neuzeitmeister eine goldig strahlende Angelegenheit. (Berner Zeitung)