Ein Schritt Richtung Fusion

«Werden wir dann nicht von Seftigen fremdbestimmt?», fragte einer der 45 Besucher der Gemeindeversammlung in Gurzelen am Montagabend. Nicht nur er zeigte sich besorgt über eine mögliche Fusion mit der grösseren Nachbargemeinde – bevor der Souverän grünes Licht zu vertieften Fusionsabklärungen gab, musste sich der Gemeinderat ­einigen kritischen Voten stellen. Die Frage um die Autonomie Gurzelens stand dabei im Zentrum.

«Wir haben keine Angst, dass wir von Seftigen gefressen werden», antwortete Gemeindepräsident Peter Aebischer zuversichtlich auf diese Frage. Die Fusion sei für die Zukunft der Gemeinde äusserst wichtig, erklärte er. «Dadurch ­haben wir die Chance, unsere Handlungsfähigkeit und unsere Entwicklungsmöglichkeiten zu bewahren», betonte Aebischer am Montagabend im Dorfsaal.

Synergien besser nutzen

Die interkommunale Zusammenarbeit könne nicht mehr wesentlich ausgebaut werden, deshalb sei eine Fusion die einzige verbleibende Möglichkeit, Synergien besser zu nutzen und Kompetenzen zu bündeln. Peter Aebischer konnte die meisten Bedenken der Bürgerinnen und Bürger entkräften: Bis auf fünf Gegenstimmen und zwei Enthaltungen waren alle einverstanden. Damit genehmigte der Souverän den Vorabklärungskredit von 17'000 Franken und ermächtigte den Gemeinderat zum Vertragsabschluss.

Diese Entscheidung der Gemeindeversammlung ist der erste Schritt in Richtung einer möglichen Fusion. Bis zu einem Zusammenschluss vergehen mindestens noch drei Jahre. Jetzt wird ein faktenbasierter Grundlagenbericht unter der Mitwirkung der Bevölkerung ausgearbeitet. Danach können beide Gemeinden immer noch gegen die Fortführung des Projekts abstimmen. Erst nach dieser Abstimmung werden der Fusionsvertrag und das Organisationsreglement ausgearbeitet, über die dann wieder abgestimmt wird.

Klamme Finanzen

Das zweite grosse Thema der Gemeindeversammlung war das liebe Geld: Die Finanzverwalterin Kathrin Reber erläuterte den Voranschlag für 2018. «Leider haben wir trotz allen Anstrengungen kein ausgeglichenes Budget», sagte sie leicht enttäuscht. So enthält das präsentierte Budget einen Aufwandüberschuss von 111'202 Franken. Die Steueranlage bleibt unverändert bei 1,83 Einheiten.

Der Gemeinderat unternehme alles, um zu sparen und damit eine allfällige Steuererhöhung zu vermeiden, betonte die Finanzverwalterin. Ein Bürger forderte den Gemeinderat dazu auf, sich an einen strafferen Sparplan zu halten. «Wir haben unser Sparpotenzial fast ausgeschöpft», versicherte Peter Aebischer und betonte, dass die Gemeinde alles unternehme, um die finanzielle Situation zu verbessern.

So verzichte Gurzelen 2018 auf grosse Investitionen, erläuterte Kathrin Reber den Finanzplan der nächsten fünf Jahre. Auch der Plan zeigt die knappen flüssigen Mittel der Gemeinde: «Die Tendenz ist leider nach wie vor negativ.» Die Gemeinde rechnet in den kommenden Jahren mit Defiziten. Deshalb könne man auch in der Zukunft nicht «mit der grossen Kelle anrühren», sondern müsse weiter äusserst vorsichtig vorgehen. (Thuner Tagblatt)