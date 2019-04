Ein Notdach kommt geflogen

Spektakuläre Aktion am Dienstag auf der Baustelle des Falken-Gebäudes im Thuner Bälliz: Mit einem 60-Tonnen-Pneukran wurde von der Installationsplattform auf der Aare aus ein Notdach montiert. Dies im Zuge der Sanierungsarbeiten an der Liegenschaft. So könne in der Folge das bestehende Dach geöffnet werden, ohne dass Wasser eindringe, erklärte Stefan Rupp, zuständiger Bauführer der Roth Gerüste AG, bei einem Augenschein vor Ort. Das Dach des historischen Gebäudes kann somit nun erneuert werden.