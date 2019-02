Austausch von Gefühlen

Trompeter Tim Tooney, der beste Freund von Novecento, erzählt diese Geschichte der fiktiven Hauptperson Danny Boodman. Das Werk stammt aus der Feder des italienischen Schriftstellers Alessandro Baricco, der «Novecento» 1994 als Monolog angelegt hat. Im Juli desselben Jahres wurde der Text vom Schauspieler Eugenio Allegri in der Hauptrolle und Regisseur Gabriele Vacis beim Festival in Asti uraufgeführt.

Bei der Kunstgesellschaft Thun (KGT) ist «Novecento. Die Legende vom Ozeanpianisten» in einer Theaterproduktion von Roland Peek aus Hamburg zu sehen. Der vielseitige Schauspieler monologisiert sich vor einer riesigen Leinwand durch den vielschichtigen Text und wird vom japanischen Pianisten Tomohito Nakaishi nicht einfach nur begleitet. Die beiden konterkarieren und tauschen sich in den Gefühlswelten und -wallungen aus, die mal laut und heftig, mal still und innig ausfallen. Da ist viel Berührendes und Tragisches eingeflochten, das Regisseur Arthur Castro in seiner Inszenierung zum Schwingen bringt.

Alessandro Baricco: Novecento. Die Legende vom Ozeanpianisten. Musiktheater. 2. März, 19.30 Uhr. Kultur- und Kongresszentrum Thun. Publikumsgespräch nach der Vorführung. Vorverkauf: abo@kgt-thun.ch, www.starticket.ch oder www.kgt-thun.ch.