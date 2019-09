Ein Hobby der Vergangenheit

Über 630 Taubenarten

Rund 700 Vögel wurden an diesem Wochenende an der Vogelausstellung Thun von 37 Ausstellerinnen und Ausstellern gezeigt. Auch bei dieser Vogelausstellung wurde wieder eine Vogelart besonders in den Fokus gestellt, in diesem Jahr mit der Sonderschau «Tauben und Brieftauben». «Es gibt weltweit über 630 Tauben­arten, und davon zeigen wir ein kleines Spektrum. Ich bin froh, können wir hier eine so grosse Artenvielfalt bei den Tauben ausstellen», sagt Ausstellungs­leiter Jakob Niederhauser.

«Ausserdem hat der Auflass von 200 Brieftauben am Sonntag viele Besucherinnen und Besucher beeindruckt. Es war wieder eine sehr gute Ausstellung, und ich bin zufrieden.» Während der Aus­stellung werden die Vögel nicht nur bestaunt, sondern sie können auch gekauft werden, und Züchter können ihre Tiere bewerten lassen. «Durch die Ausstellung können sich Züchterinnen und Züchter untereinander austauschen, und es ist auch eine Standortbestimmung der Zucht. In diesem Jahr haben wir auch mehr Vögel verkauft als im letzten», erklärt Niederhauser. (ief)