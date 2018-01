Ein Brett für fünf Tage im Jahr

Jürg Bührer, Roy Brönnimann und Simon Baumann sind leidenschaftliche Snowboarder. Was ihnen jedoch fehlte, war ein Brett, das auch bei tiefem Neuschnee wendig bleibt und nicht einsinkt.

Da sie nach eigenen Angaben kein solches finden konnten, ­beschlossen sie, die Sache selbst an die Hand zu nehmen. Seither wird in einem Keller im Steffisburger Flühli am Tiefschneegerät der Zukunft getüftelt. Unter dem Namen «Päng! Snowboards» bieten die drei Freunde ein erstes Modell online an.

Ideal für tiefen Pulverschnee

Das Brett hat eine lange, breite Nase und ist hinten keilartig ­geformt. «Damit haben wir im Gegensatz zu herkömmlichen Freeride-Brettern auch im tiefsten Powder richtig viel Auftrieb und Wendigkeit», schwärmt Jürg Bührer, der hauptberuflich als Architekt arbeitet.

Angefangen hat seine Leidenschaft fürs Bretterbauen mit einem Schulprojekt. «Ich habe ein Skateboard konstruiert und gemerkt, dass das gar nicht so schwer ist wie gedacht.» Das war vor drei Jahren. Mentor in der Kunst des Schneebrettbaus war dann Reto Neiger, Inhaber des Snowboardgeschäfts Zensnow in Interlaken.

Es geht nicht ums grosse Geld

Während Bührer für die Form zuständig ist, kümmern sich Simon Baumann und Roy Brönnimann ums Grafische sowie das Marketing. Letzten Sommer haben die drei eine erste Serie von 15 Brettern gebaut. «Die meisten davon haben wir im näheren Umfeld verkauft», erklärt Bührer.

Auf der Suche nach dem grossen Geschäft sind die Snowboardfreunde nicht: «Es ist ein Brett für schätzungsweise fünf Schneetage im Jahr – also ein absolutes Nischenprodukt.» Mit einem Preis von 1200 Franken sind die Bretter denn auch nicht gerade billig. Jedoch fliessen in das Qualitätsprodukt «handmade in Switzerland» auch fast 20 Stunden Arbeit – pro Stück.

Wer ein solches spezielles ­Tiefschneesnowboard erstehen möchte, muss sich aber noch ein bisschen gedulden: Eine nächste Serie wird es wohl erst für die Wintersaison 2018/2019 geben. «Ich bin in der kalten Jahreszeit lieber in den Bergen als in der Werkstatt», meint Jürg Bührer schmunzelnd. (Thuner Tagblatt)