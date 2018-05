Ein Anheizer der leisen Töne

Er sei introvertiert, sagt Thomas Kobel. «Mir liegt es eigentlich nicht, im Mittelpunkt zu stehen.» Und trotzdem werden am Samstagabend kurz vor 17 Uhr alle Augen in der Lachenhalle auf ihn gerichtet sein, wenn er – bewaffnet mit Worten und Mikrofon – in die Mitte des Platzes schreitet und beginnt, die «grüne Wand», wie er das Publikum nennt, auf das erste Finalspiel von Wacker Thun gegen Pfadi Winterthur einzustimmen.

«Ich werde Gänsehaut haben», sagt Kobel. Diese Momente geniesst er. Dafür streift er seine Introvertiertheit für ein paar Stunden ab. Wobei, ein kleiner Teil in ihm war schon seit jeher eine Rampensau. So hat er als Dreikäsehoch eine kleine Musikanlage gekauft.

Mit dem Mikrofon in der Hand hat er sich in seinem Kinderzimmer in Thun als Radiomoderator versucht. «Das Moderieren hat mich immer fasziniert», sagt Kobel, der früher für diese Zeitung in die Tasten griff und heute für das Magazin «Einstein» bei SRF arbeitet.

Der Zufall führte Regie

Dass Thomas Kobel nun aber für seinen Herzensverein als «Zeremonienmeister» fungiert, wie er seine Aufgabe bezeichnet, ist auch dem Zufall geschuldet. Vor Jahren rief Kobel mit zwei Kollegen ein Beachhandball-Turnier im Thuner Strandbad ins Leben.

Weil niemand anderes moderieren wollte, griff Kobel zum ­Mikrofon. Er machte seinen Job derart gut, dass auch die Wacker-Leute auf ihn aufmerksam wurden. Schliesslich war Kobel in der Lachenhalle kein Unbekannter, spielte er doch dort jahrelang. Er trainierte auch in der 1. Mannschaft, schaffte den Durchbruch aber nicht.

«Mit sehr viel Arbeit, Beharrlichkeit und Verzicht wäre ich höchstens ein akzeptabler Ergänzungsspieler geworden. Zu mehr reichte mein Talent nicht», sagt Journalist Kobel über Handballspieler Kobel. «Das wollte ich nicht.» Bereut hat er den Entscheid nicht. «Jeder hat seine Stärken.» Er trage seinen Teil nun halt am Mikrofon bei.

Zurück zu den Anfängen: Als der langjährige Speaker aufhörte und eine Anfrage von Wacker folgte, sagte Kobel nicht sofort zu. «Ich war mir nicht sicher, ob ich der Aufgabe gewachsen bin.» Ein paar lockere Bemerkungen bei einem Beachhandball-Turnier zu machen, sei nicht das Gleiche, wie vor 2000 Zuschauern ein NLA-Handballspiel zu begleiten.

Er wagte den Schritt – und macht den Job gut. So gut, dass er zwischendurch auch bei Nati-Spielen sowie für Ligakonkurrent BSV Bern oder den FC Thun als Speaker in Aktion tritt. «Wacker Thun wird aber immer Priorität haben», sagt Thomas Kobel (32).

Mit der Zeit haben er und sein Speakerkollege die Zeremonie vor dem Spiel nach ihren Ideen angepasst. «Ich schätze es, dass ich viele Freiheiten habe.» Bei den Finalspielen bestünden zwar einige Auflagen des Verbandes. So gebe es Fahnenkinder, welche einlaufen und auch die Nationalhymne werde gespielt. «Das verändert den Ablauf», sagt Kobel. Daneben kann er aber schalten und walten, wie er will.

Der flapsige Spruch

Die Stunden vor seinem Auftritt sind meistens hektisch. «Es gibt viele Absprachen mit Zeitnehmer, Trainer oder Fans.» Meistens habe er keine Zeit, um sich zu fassen. «Daran habe ich mich gewöhnt.» Wenn er dann das Mikrofon in die Hand nehme und loslaufe, sei alles vergessen. «Dann bin ich plötzlich in einer anderen Welt.»

Mit der Einstimmung des Publikums und der Vorstellung der Spieler ist die Arbeit noch lange nicht getan. Während des Spiels heizt Kobel das Publikum mit Kommentaren an, versucht alles an Unterstützung rauszukitzeln. Ihm ist es aber ein Anliegen, den Respekt vor Gegner und Schiedsrichter zu wahren. So kündet er beispielsweise Strafen mit der «neutralsten Stimme» an, die er hat.

In einem Fall habe er aber übers Ziel hinausgeschossen, erinnert sich Kobel. Im Rahmen des Talks, den er jeweils nach Spielende moderiert, habe er die Entscheidung von Trainerlegende Arno Ehret, den Spieler des Tages nicht zum Gespräch mitzunehmen, mit einem flapsigen Spruch kommentiert.

«Arno Ehret blieb professionell, hat mir nach dem Talk aber zu verstehen gegeben, dass er meine Bemerkung daneben fand», sagt Kobel, und fügt selbstkritisch an: «Er hatte recht.»

Was macht er dieses Mal?

Das ist Schnee von gestern. Wie auch Kobels spektakuläre Wetteinlösung, als Wacker vor fünf Jahren das letzte Mal Meister wurde.

Kobel liess sich vor der alles entscheidenden fünften Partie gegen Kadetten Schaffhausen zur Aussage hinreissen, er springe in die kalte Aare, wenn Wacker den Titel hole. Der Rest ist Geschichte. Die Thuner siegten, und Kobel liess seinen kühnen Worten auch Taten folgen. «Es war kalt, aber es war es wert.»

Und was plant er heuer, sollten die Thuner das Kunststück erneut schaffen und Meister werden? «Ich habe eine Idee», sagt er geheimniskrämerisch. Mit der Sprache rausrücken will er noch nicht. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich Wackers Zeremonienmeister im Fall der Fälle nicht lumpen liesse. (Thuner Tagblatt)