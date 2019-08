Eifach Bubi

Eifach schön: Welches war für Sie bei Ihren diversen Auftritten am Mühleplatz-Festival Am Schluss der berührendste Moment?

Im Nachhinein sicherlich der Augenblick, in dem der grosse, wunderbare MC Anliker in seinem verrückten Anzug und mit Cowboyhut und Wunderkerze bei einem unserer Songs plötzlich auf der Bühne stand. Wir vermissen ihn immer noch fest!