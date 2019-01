Ein neuer Kreisel, grösser und leistungsfähiger als die heutige Einmündung von der Au- in die Unterdorfstrasse, soll dereinst die neue Wohn- und Geschäftsüberbauung am Dükerweg in Steffisburg erschliessen. So sieht es die Überbauungsordnung (ÜO) Dükerweg vor, die im Herbst öffentlich aufgelegen ist. Gemäss Gemeindepräsident Jürg Marti (SVP) sind insgesamt sieben Einsprachen eingegangen, «wobei die meisten das Strassenbauprojekt und nicht die eigentliche Überbauung betreffen», wie Marti sagt. In den letzten Wochen seien bereits mit allen Parteien Einigungsverhandlungen geführt worden, sodass bis Mitte Januar klar sein sollte, wie genau es mit dem Projekt weitergeht.