Eggermann rückt nach

Die Geschäftsfrau und zweifache Mutter aus Gunten, die auch Redaktorin dieser Zeitung war, rücke als Ersatzkandidatin der Parteilosen Bürger Sigriswil (PBS) anstelle von Alfons Houbé in den Gemeinderat. Letzterer trete per 31. Oktober aus persönlichen Gründen von seinem Amt zurück.Heinerika Eggermann Dummermuth übernimmt gemäss der Mitteilung der Gemeinde das Ressort Soziales von ihrem Vorgänger.

«Mit 630 Stimmen wäre Heinerika Eggermann Dummermuth rein nach Kandidatenstimmen bereits bei den Gemeindewahlen unter den Top 7 gewesen», so die Gemeinde in ihrer Mitteilung weiter. «Aufgrund der Rochade wird der damalige Achtungserfolg jetzt nachträglich mit dem Einzug in den Gemeinderat belohnt.» (pd)