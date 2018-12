Dieses Mal ist Coop mit an Bord

Gemeinderatspräsident Beat Oppliger präsentierte am Montagabend an der Gemeindeversammlung die Planung für ein Gebäude, welches der Gemeindeverwaltung sowie einer neuen, grösseren Coop-Filiale ein gemeinsames Zuhause geben soll. Nachdem die Sigriswiler im November 2016 einen Kredit von 7.72 Millionen Franken für den Neubau der Gemeindeverwaltung abgelehnt hatten, ergriff der Gemeinderat Massnahmen, um die Anliegen der Bürger in das neue Projekt einfliessen zu lassen.