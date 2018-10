Die stille, seriöse Schafferin, die zu wenig sichtbar war

Marianne Dumermuth ist in den letzten vier Jahren von allen Thuner Gemeinderatsmitgliedern das am wenigsten sichtbare gewesen. Zu einem grossen Teil hängt das mit ihrem Aufgabengebiet, der Direktion Stadtentwicklung, zusammen. Dort geschieht die Planung langfristig, einzelne Schritte sind bisweilen gross.

Entsprechend geringer ist die Präsenz in der Öffentlichkeit und in den Medien. Dennoch hat die SP-Magistratin in ihrer zweiten Amtszeit auch mehr als einmal das Gefühl hinterlassen, den grossen Auftritt nicht zu suchen. Die vierte Frau in der hundertjährigen Geschichte der Thuner Regierung ist keine Lautsprecherin, sondern lieber die stille Schafferin im Hintergrund.

Im Stadtratssaal tritt sie nüchtern, aber kompetent auf. Haupthandicap der 63-Jährigen, die ihr Amt als Gemeinderätin in 70 Tagen niederlegen und nicht mehr zur Wiederwahl antreten wird, ist die Kommunikation: Gleich mehrfach gelingt sie ihr nicht optimal, da sie auf Vorwürfe oder Probleme reagieren muss, anstatt proaktiv zu informieren.

Der Angriff von Zellweger

Eine dunkle Wolke zieht über Dumermuth und ihrer Direktion im Mai 2017 auf. Architekt Matthias Zellweger, der aktuell für das Stadtpräsidium kandidiert, reicht beim Regierungsstatthalter eine Aufsichtsbeschwerde ein. Deren Inhalt: Der Fachausschuss Bau- und Aussenraumgestaltung (FBA) des Planungsamts unter dem Vorsitz der SP-Gemeinderätin habe ein zu starkes Gewicht. Empfehlungen an das Bauinspektorat hätten teilweise Weisungscharakter, Entscheide seien willkürlich.

Dumermuth widerspricht. Letztlich gibt Statthalter Marc Fritschi drei Empfehlungen ab – etwa, dass sich der FBA künftig aufs Wesentliche beschränken soll. Zellweger und Dumermuth sehen sich in ihren jeweiligen Positionen bestärkt; die Gemeinderätin gelobt aber Besserung. Im Stadtrat zeigt eine Debatte zum FBA, dass das Parlament gespalten ist – und sie führt gleichzeitig ein grundsätzliches Unbehagen zutage: Die Kooperation zwischen Planungs- und Tiefbauamt der Direktionen Dumermuth und jener von Konrad Hädener (CVP) sei ungenügend. Das Thema klebt in der zweiten Legislaturhälfte wie eine lästige Fliege an der Vorsteherin der Direktion Stadtentwicklung.

Fragezeichen verbleiben ebenso, nachdem Stadtplanerin Beatrice Aebi 2017 nach nur drei Jahren ihre Arbeit für die Stadt beendet hat und ihr Posten nicht neu besetzt wird. Obschon für den Abschied Aebis familiäre Gründe genannt werden, halten sich hartnäckig Gerüchte, dass die Trennung nicht einvernehmlich erfolgt sei.

Dumermuth beteuert, dass sich die interne Nachfolgelösung bewähre und der Terminplan der Ortsplanungsrevision auch ohne Stadtplanerin eingehalten werden könne. Die Grünen nehmen den Fall zum Anlass, die Wiedereinführung des Stadtbaumeisters zu fordern. Obwohl ihn der Gemeinderat ablehnt, wird das entsprechende Postulat angenommen – ein Misstrauensvotum an die Adresse Dumermuths.

Fortschritte bei Planungen

Die Ortsplanungsrevision, das wichtigste Geschäft Dumermuths in der aktuellen Legislatur, hat derweil Fahrt aufgenommen. 2017 werden zwei «Open House»-Tage sowie weitere Anlässe durchgeführt, an denen die Bevölkerung Ideen deponieren kann und die Stadt über den Stand der Dinge informiert.

Letzten Sommer schickt der Gemeinderat zudem das Stadtentwicklungskonzept (Stek) 2035 in die Mitwirkung. Derzeit läuft die Auswertung; ausser mit Lob reagieren die Parteien auch mit diversen Änderungswünschen auf das Papier. Und: Trotz aller Bemühungen ist es Dumermuth nach wie vor noch zu wenig gelungen, dass das Thema Ortsplanungsrevision – ausserhalb von Politik und Verwaltung – in der Bevölkerung wahrgenommen wird.

Weiter gediehen sind derweil die Ideen für die Siedlung Freistatt und die Schadaugärtnerei. Die Testplanung für die Freistatt hat Varianten für eine verdichtete Überbauung mit einem neuen Quartierzentrum und moderneren Wohnungen hervorgebracht.

Nach der öffentlichen Mitwirkung im laufenden Jahr entscheidet sich der Gemeinderat, den Anteil des genossenschaftlichen Wohnungsbaus von 25 auf 33 Prozent zu erhöhen. Derweil sieht der Studienauftrag für die Zukunft der Schadaugärtnerei vier Zonen für vier unterschiedliche Nutzungen vor. Dadurch sollen gastronomische und weitere öffentliche Nutzungen, aber auch Wohnungen möglich werden.

Viel Arbeit für Nachfolger

Wer auch immer die Nachfolge von Marianne Dumermuth antritt, wird sich nicht über mangelnde Gestaltungsmöglichkeiten beklagen können. Sie hat zwar vieles in die Wege geleitet, hinterlässt aber diverse Dossiers mit Handlungsbedarf. Relativ ruhig geworden ist es zuletzt etwa ums Gebiet Bahnhof-Rosenau, das als Entwicklungsschwerpunkt definiert wurde. Dumermuth wird als seriöse, sorgfältige und stille Schafferin in die Geschichte eingehen. Aber auch als Gemeinderätin, die Zweifel an ihrer Amtsführung nie ganz aus dem Weg räumen konnte.

Wie Marianne Dumermuth ihre Legislatur selber einschätzt

Rückblick – Die wichtigsten Geschäfte und Themen: Das wichtigste und grösste Geschäft der auslaufenden Legislatur ist die Ortsplanungsrevision (Opla). Weitere wichtige Projekte sind die beiden Partizipationsverfahren zur Entwicklung der Areale Schadaugärtnerei und Freistatt. Zudem erarbeitete die Direktion Stadtentwicklung die Wohnstrategie 2030. Ein bedeutendes Planungs- und Steuerungselement ist das Gesamtverkehrskonzept. Hinzu kommen diverse Arealentwicklungen.

Was ich umsetzen konnte: Mit der Mitwirkung zum Stadtentwicklungskonzept (Stek) erreichten wir im Sommer einen weiteren Meilenstein im Rahmen der Opla. Das Stek bildet das Fundament. Als zentrales Planungsinstrument ermöglicht es uns eine optimale bauliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung. Die Bevölkerung wurde in vier «Open House»-Veranstaltungen involviert. Ihre Ideen sind in das Stek eingeflossen. Im Frühjahr 2016 starteten wir mit der Bevölkerung den Prozess, um die künftige Nutzung der Schadaugärtnerei zu definieren. Auf ihren Wunsch sollen auf dem Areal weiterhin unterschiedliche Nutzungen möglich sein. Mit der Testplanung zum Freistattareal legten wir den Grundstein für eine breitabgestützte Erneuerung der Siedlung. Die Vorstellungen flossen in einen neuen Entwurf für die Zonenplanänderung ein. Bedeutend ist die Wohnstrategie 2030, die eine ausgewogene städtische Wohnraumentwicklung ermöglicht. So wird die Wohnüberbauung an der Talackerstrasse durch eine neue Siedlung ersetzt. Neben dem Standort der Hoffmann Neopac AG im Gwatt entsteht ebenfalls eine neue Wohnüberbauung. Die Zusammenarbeit mit den Thuner Wohnbaugenossenschaften wird gestärkt. Mit dem Gesamtverkehrskonzept (GVK) legten wir die langfristige städtische Strategie für eine nachhaltige, effiziente Abwicklung der Mobilität fest. Die Ziele und Massnahmen des GVK richten sich nach dem städtischen Mobilitätsreglement. Der Fahrplanwechsel im Dezember 2017 brachte bereits wesentliche Verbesserungen beim Busangebot. Mit der konkreten Umsetzung der Stadtentwicklung ist das Bauinspektorat beschäftigt: In den letzten vier Jahren erteilten wir 2400 Baubewilligungen.

Wo es harzte: Stadtentwicklung heisst grundsätzlich, Langzeitprojekte aufzugleisen. Dafür braucht es einen langen Atem. Es kann vorkommen, dass Planungen langsamer umgesetzt werden als eigentlich erwünscht. (Thuner Tagblatt)