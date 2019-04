Die neue Freyheit

Polizei eingeschaltet

Als Gemeindeschreiber von Wattenwil versuchte Martin Frey stets, das Bindeglied zwischen dem Gemeinderat und der Bevölkerung zu sein. «Es war meine grösste Herausforderung in diesen 21 Jahren, den Ausgleich zwischen diesen beiden Gruppen zu suchen und Vertrauen zwischen ihnen zu schaffen.»

Eine Aufgabe, die nicht immer leicht war, wie er selber einräumt, denn die Skepsis der Bürgerinnen und Bürger gegenüber Politik und Verwaltung habe nicht abgenommen. «Oft genügt ein Gespräch nicht. Immer mehr muss schriftlich geregelt werden.» Zweimal in all den Jahren habe er Angst um seine Mitarbeiter gehabt, weil sich Bürger ungerecht behandelt gefühlt und Drohungen ausgesprochen hätten. In diesen beiden Fällen informierte Frey sofort die Polizei, die einmal sogar einen Mitarbeiter in Zivil an eine Gemeindeversammlung schickte.

Ausbildung ist Herzenssache

Alles in allem aber ist Frey des Lobes voll über seinen Beruf im Allgemeinen und seine Arbeitgeberin im Besonderen. Der Kontakt mit den unterschiedlichsten Leuten, die Arbeit im Spannungsfeld zwischen Öffentlichkeit und Privatleben – Frey ist Gemeindeschreiber mit Leib und Seele und hält es für selbstverständlich, jeden Morgen als Erster an seinem Arbeitsplatz zu sein.

Die Anzahl der Verwaltungsangestellten in Wattenwil wuchs in 21 Jahren um mehr als 100 Prozent, auch als Folge der Zentrumsfunktion von Wattenwil. Etliche seiner aktuellen oder ehemaligen Angestellten hatten bei ihm die KV-Lehre gemacht und kehrten später zurück. «Die Ausbildung junger Leute war für mich immer eine Herzensangelegenheit», betont Martin Frey. «Ganz besonders freute mich, dass ich vor 10 Jahren eine BMS-Ausbildungsstelle realisieren konnte. Nach der KV-Lehre gibt es bei uns seither die Möglichkeit, zu arbeiten und parallel die Berufsmatur zu machen.»