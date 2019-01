Der Brauch ist jahrhundertealt – und erfreut sich nach wie vor grosser Beliebtheit. Jeweils am zweiten Tag des neuen Jahres ziehen junge, ledige Männer verkleidet und in teils aufwendig gestalteten Gefährten durch Sigriswil. Es wird gesungen, getanzt, und es werden Würste und Geld gesammelt, sodass die Burschen die ledigen Mädchen später zum Abendessen einladen können. Der 2.-Jänner-Umzug gestern Nachmittag zog viele Schaulustige an, die das Treiben vom Strassenrand aus verfolgten. (gbs/pd)