Die Wurzeln der ältesten Apotheke Thuns gehen bis ins 18. Jahrhundert zurück. «Sie wurde vor 1782 am damaligen Standort Obere Hauptgasse 62 gegründet», erklärt Thomas Fellmann (62). Im Laufe der nächsten zwei Jahrhunderte wechselte sie mehrmals den Besitzer, wobei der Name Kocher immer wieder auftauchte. 1954 ging die Apotheke an Franz Egger, den Vorgänger des Ehepaars Fellmann.

Familiäres Verhältnis

1997 erwarben die Fellmanns zusätzlich die Rathaus-Apotheke vom damaligen Besitzer Peter Ott. Sie legten die beiden Apotheken am neuen und heutigen Standort an der Oberen Hauptgasse 33 zusammen. «Uns war immer ein familiäres Verhältnis in unserem Team wichtig, und so haben wir entsprechend langjährige Angestellte», betont Thomas Fellmann.

Ein Markenzeichen ihrer Apotheke, welche das gesamte Spektrum des pharmazeutischen Angebots abdeckt, ist ihre Kernkompetenz in der Komplementärmedizin. Es war den beiden engagierten Apothekern ein grosses Anliegen, Praktika für Apotheker-Studentinnen und -Studenten anzubieten und Lehrlinge auszubilden. Beide Fellmanns haben auch jahrelang an den entsprechenden Berufsschulen unterrichtet.

Den hohen Standard und das familiäre Verhältnis will auch der neue Inhaber Erich Gubler (35) bewahren. «Der junge, motivierte Apotheker wird das Geschäft in unserem Sinne fortführen und das bestehende Team übernehmen», freuen sich die Fellmanns.

Gubler wuchs in der Region Bern auf und war zuletzt als Apotheker in Spiez tätig. Und was machen Corina und Thomas Fellmann mit der neuen Freizeit? «Reisen, Tauchen, Schiffsfahrten – einfach alles, was mit Wasser zu tun hat», tönt es aus einem Mund.

Mehr über die Geschichte der ältesten Apotheke Thuns: www.schloss-apotheke.ch/ueber-uns/geschichte