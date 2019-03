Schon vor der Versteigerung war der Besucherandrang trotz regnerischem Wetter gross. Die rund 500 Besucher füllten die Festhütte in Blumenstein. Sie alle versammelten sich dann zur Versteigerung vor der Tanne, auf der Aebi die Versteigerung leitete. Versteigert wurde neben der Tanne unter anderem ein vor Ort ins Holz geschnittener Bär. Der Gesamterlös wird zur Finanzierung der eigentlichen Tannenfuhr vom Samstag, 23. März, benutzt. Dabei wird die Tanne durch die Dörfer rund um Blumenstein gefahren, begleitet von den verkleideten Mitgliedern der Tannenfuhrgesellschaft, die alle ledig sein und in Blumenstein wohnen müssen.

Tradition wieder in Köpfe bringen

Der Besucherandrang lag deutlich über den Erwartungen. Zusammen mit der Festwirtschaft am Abend wurden insgesamt rund tausend Besucherinnen und Besucher gezählt. «Das ist ein gutes Zeichen für die eigentliche Fuhr am 23. März», freute sich Silvio Winkler, Präsident der Tannenfuhrgesellschaft. «Die im Vorfeld erbrachten Bemühungen haben sich ausgezahlt», schreibt die Tannenfuhrgesellschaft in ihrer Medienmitteilung weiter. Der Anlass habe sich in Blumenstein und Umgebung rumgesprochen, was den Vorstand positiv stimme. Dessen Mitglieder haben sich zum Ziel gesetzt, die Tradition wieder in die Köpfe und Herzen der jüngeren Bevölkerung zu bringen, um den Erhalt der Tannenfuhr für die nächsten Generationen zu sichern. (pd/mi)