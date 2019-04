Die Thunfest-Eintritte werden teurer

Neu kostet auch der Eintritt ins Bälliz und auf den Mühleplatz, wie der Verein gestern mitteilte. Die Eintrittspreise zur Konzertzone Rathaus werden erhöht. «Wir haben die Situation aus verschiedenen Blickwinkeln – Logistik, Sicherheit, Finanzen – analysiert», sagt Vereinspräsidentin Susanna Ernst. Danach habe man sich an die Stadt Thun gewandt. «Dass die Stadt mithilft und die vorgeschlagene Lösung gutheisst, freut mich sehr», führt Ernst aus. Es handle sich vorerst um einen Versuch, der nach dem Thunfest 2019 im Hinblick auf die kommenden Austragungen ausgewertet werde.

Preise noch nicht festgelegt

Laut Susanna Ernst ist es das Ziel, dass die Wirtschaftlichkeit erhöht wird und das Thunfest eine Zukunft hat. Denn: Trotz grosser Anstrengungen in Marketing und Verkauf stagnierten die Verkäufe von Konzertbändeln in den letzten Jahren; bei den Plaketten – einem freiwilligen Zeichen der Verbundenheit mit dem Fest – waren die Zahlen sogar rückläufig.

Nun soll also die Ausweitung des kostenpflichtigen Perimeters helfen. Gratis bleibt der Zutritt in die Innenstadt am Freitag, 9., und Samstag, 10. August, jeweils nach Ladenschluss nur in der Oberen Hauptgasse, die als sogenannte Ausgleichszone gilt – ohne Beschallung. Das Fest geht zudem ausschliesslich in der eigentlichen Innenstadt über die Bühne. Die Aktivzone wird vom Aarefeldplatz in den Raum Oberbälliz-Waisenhaus-Stadthofplatz verlegt. Die genauen Eintrittspreise hat der Verein Thunfest noch nicht festgelegt – dies werde in den nächsten Wochen geschehen.

«Im Bälliz werden wir einen moderaten Eintritt erheben, der sicher deutlich unter 10 Franken liegt.»Susanna Ernst Präsidentin Verein Thunfest

Susanna Ernst betont aber: «Im Bälliz werden wir einen moderaten Eintritt erheben, der sicher deutlich unter 10 Franken liegt.» Gleichzeitig werde das Programm im Bälliz hochgefahren – wobei Ernst noch keine genauen Angaben machen kann: Das gesamte Programm werde im Umfeld der Vereins-Hauptversammlung im Mai kommuniziert. Klar ist aber, dass im Bälliz-Eintritt auch die Konzertzone Waisenhaus enthalten ist. Für diese war bisher der teurere Konzertbändel für Rathaus und Waisenhaus nötig.

Auf dem Rathausplatz gibt es neben den höheren Eintrittspreisen eine weitere Neuerung: «Wir werden pro Abend nur noch so viele Tickets verkaufen, wie auf dem Rathausplatz Leute Platz finden», führt die Vereinspräsidentin aus. Zur Erinnerung: Dass bei komplett vollem Gelände Leuten trotz entsprechendem Konzertbändel der Zutritt aus Sicherheitsgründen verweigert wurde, hatte in den Vorjahren für einigen Unmut gesorgt.