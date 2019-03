Die Thuner Garagen geben am Wochenende Vollgas

Eine Woche nach dem 89. Internationalen Automobil-Salon Genf steigt in der Stadt und Region pünktlich zum Frühlingsstart die Autovision Thun 2019: 14 Garagenbetriebe mit 30 Automarken laden dieses Wochen­ende zur grossen Frühjahrsausstellung ein – unter dem Motto: «Bist du mobil?» Die 14 Garagisten legen für die Besucher am Samstag und am Sonntag, 23. und 24. März, jeweils von 10 bis 17 Uhr den roten Teppich aus.