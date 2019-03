Die Tannenfuhr stärkt die Gemeinschaft in Blumenstein

Darunter die Mitglieder des OK 2019, die in der Festschrift schrieben: «Wir haben keine Mühen gescheut, um die lieb gewonnene Tradition am Leben zu erhalten.» Dieses Engagement wird geschätzt.

Freude bei Alt und Jung

Auch Umzugsteilnehmer Marcel Heger wusste nur Gutes zu berichten: «Dass sich die Jungen so professionell für diese Tannenfuhr einsetzen, begeistert mich echt.» Heger (45) sass mit vier weiteren ledigen Übervierzigern als einer der Daltons – die Bösewichte im Comic Lucky Luke – im Knastwagen der Hartnäckigen.

Einer seiner Mitfahrer war der 83-jährige Fritz Grossglauser, der älteste der ledigen Blumensteiner. Fritz durfte als Lucky Luke ganz vorne sitzen. Wie viele Zuschauer beobachten konnten, war diese Poleposition für den stets fröhlichen Mitbürger ein Vergnügen.

Gefreut hat sich auch «Kaminfeger» Mario Winkler. Sein Gesuch, als erst knapp 18-Jähriger teilnehmen zu dürfen, wurde bewilligt: «Davon habe ich seit zehn Jahren geträumt», verkündete er gegenüber dieser Zeitung begeistert. Die 21-jährige Aline Leutert, ein Waschweib, machte mit, weil sie «öppis für ds Dorf» machen will: «Wir kennen uns aus der Schule, jetzt etwas gemeinsam auf die Beine zu stellen, finde ich mega cool.»

Dreieinhalb Stunden nach dem Morgenstreich, dessen Lärm einen Teil der Bevölkerung bereits um fünf Uhr früh aus den Betten katapultiert hatte, traf der Umzug beim Bären Blumenstein ein, der ersten Raststation auf der langen Rundreise durch die Region. Die Häupter und Gesichter vieler Zuschauer waren rasch mit Asche bestreut und mit Kohle bestrichen. Besucher berichteten mit leuchtenden Augen von alten Zeiten und von ihrer persönlichen Teilnahme an der Tannenfuhr.