Die Suche nach dem Pistenbauer

Auf ihren extra stabilen Mountainbikes rasen mutige Fahrerinnen und Fahrer in einem Affenzahn talwärts, schlängeln sich durch Steilwandkurven und überwinden zahlreiche Hindernisse. Doch solche Downhillstrecken gibt es nicht wie Sand am Meer – auch in der Region Thun bemängeln Biker immer wieder das Fehlen geeigneter Abfahrtspisten. Einige wissen sich zu helfen – und bewegen sich dabei in der Illegalität. So geschehen im Schwand- und Heideggwald in Reutigen.

Dort haben Mountainbiker eine Downhillpiste errichtet: ohne Baubewilligung, ohne Bewilligung der entsprechenden Fachstelle und ohne waldrechtliche und naturschützerische Aspekte zu berücksichtigen, wie es in der eben veröffentlichten Verfügung des Gemeinderates Reutigen heisst. Denn das Treiben im Walde blieb den Behörden nicht verborgen.

Falscher Verdacht

«Wir erfuhren letztes Jahr von der Wildhut von der Existenz dieser Piste», sagt Reutigens Gemeindepräsident Beat Wenger. «Dann erhielten wir vom Kanton ein Schreiben mit der Aufforderung, etwas zu unternehmen, da das Gebiet zwischen dem Steinbruch und Niederstocken ein wichtiger Rückzugsort für das Rotwild ist.» Hinzu komme, dass die Burgergemeinde Reutigen als Grundbesitzerin haftbar sei, wenn ein Biker bei einem Unfall verletzt wird, ergänzt Erika Giovanelli Rolli, als Gemeinderätin von Reutigen zuständig für Bau und Planung.

Der Gemeinderat verfügte im Spätsommer 2017 die Aufhebung der Piste. Das Problem war, dass man bei der Einwohnergemeinde, bei der Burgergemeinde Reutigen als Grundeigentümerin und beim Kanton nicht wusste und noch immer nicht weiss, wer für den Bau verantwortlich ist. Letztes Jahr hatte man eine bestimmte Person in Verdacht und schickte ihr im September eine Aufhebungsverfügung. Da diese Person den Verdacht aber entkräften konnte, wurde die Verfügung zurückgezogen (vgl. Kasten).

Frist bis Ende Jahr

Im Mai schliesslich gab es eine Begehung, an der Vertreter von Gemeinde und Kanton teilnahmen. «Man wollte abklären, ob die illegale Strecke legalisiert werden könnte. Doch das Jagdinspektorat hat klar signalisiert, dass es wegen des Schutzes des Rotwilds vor Störungen damit nie einverstanden wäre», sagt Beat Wenger weiter. Der Gemeinderat erliess seine Verfügung erneut und publizierte sie mangels Adressat in der neusten Ausgabe des Amtsblatts.

Gemäss der Verfügung gilt ein sofortiges Benutzungsverbot, der Ersteller muss die Strecke bis Ende Jahr instand stellen. Falls dies nicht passiert, muss die Burgergemeinde Reutigen die Strecke bis 31. März des nächsten Jahres unpassierbar machen.

Eine grosse Sache sollte dies allerdings nicht werden, schätzt Gemeinderätin Giovanelli Rolli. Denn die Piste sei nicht richtig ausgebaut, sondern ähnele eher einem Trampelpfad. Ein paar gefällte Bäume sollten also genügen, um sie unbenutzbar zu machen.

Separate Strecken

Reutigens Gemeindepräsident Beat Wenger legt Wert darauf, dass er nicht grundsätzlich gegen Mountainbiker sei. «Ich finde es einfach wichtig, dass Wanderer und Biker auf separaten Strecken unterwegs sind», betont er. Auch in Reutigen gebe es Strecken, auf denen sich die beiden Gruppen nicht in die Quere kämen.

(Thuner Tagblatt)