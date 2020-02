Die Stadt knüpft die Unterstützung für das Thunfest an Bedingungen

Nach mehreren Gesprächen zwischen Vertretern der Stadt und des Vereins Thunfest steht fest, dass die Stadt Thun – wie in den Vorjahren – den Veranstaltern mit 100'000 Franken in Form von Dienstleistungen unter die Arme greift. Das ist einer gemeinsamen Medienmitteilung zu entnehmen, die am Freitag versandt wurde.