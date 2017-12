«Es ist von den Massnahmen her das grösste Päckli», sagt Eric Lanz. Der Projektleiter beim Tiefbauamt ist verantwortlich für die Lärmschutzmassnahmen, welche die Stadt seit 2011 entlang der Strassen in Etappen umsetzt (vgl. Infobox). Jetzt steht der letzte Projektteil an – mit Fokus auf die Innenstadt und die Allmendstrasse. 212 Gebäude hat das Tiefbauamt untersucht.

«Bei 52 Liegenschaften sind Fenstersanierungen nötig», führt Lanz aus. Rund 770 Fenster werden dabei ersetzt. Vorgesehen sind zudem zwei Lärmschutzwände – vor und nach der Kreuzung Allmendstrasse/Lerchenfeldstrasse jeweils auf der von der Stadt her gesehen rechten Fahrbahnseite.

Mit einer Schutzwand gegen den Lärm: In diesem Bereich der Allmendstrasse erstellt die Stadt eine neue Lärmschutzwand. Bild: Patric Spahni

«Vor der Kreuzung wollen die Eigentümer voraussichtlich auf die Wand verzichten», sagt Eric Lanz. Von den insgesamt rund 4 Millionen Franken, welche die Stadt für die Lärmschutzmassnahmen ausgab und ausgibt, entfallen 2,9 Millionen auf diese letzte Etappe.

Kein Platz für Schutzwände

Von den Grenzwerten her wären auch in der Innenstadt Lärmschutzwände notwendig. «Doch das macht natürlich keinen Sinn», erklärt Projektleiter Lanz. Einerseits fehlt der Platz für die Wände, andererseits würden Denkmal- und Ortsbildschutz auf die Barrikaden gehen.

Deshalb stellte die Stadt 70 sogenannte Erleichterungsanträge: Sprechen etwa Ortsbildschutz oder Verkehrssicherheit dagegen oder ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis schlecht, kann der Kanton den Verzicht auf die Lärmschutzwände bewilligen. Im Innenstadtbereich seien die Erleichterungen insofern zweitrangig, «als viele Gebäudebesitzer sowieso Fenstersanierungen zugut haben, da der Fenstergrenzwert überschritten ist», führt Eric Lanz aus.

Dies vor allem im Bereich Obere Hauptgasse, Freienhofgasse, Bahnhofstrasse. Lanz hebt die «starke Interaktion mit den Gebäudebesitzern» hervor, die alle kontaktiert wurden.

«Der nächste Schritt ist eine Bestandesaufnahme vor Ort in den Häusern, damit wir die Abmessungen der Fenster aufnehmen und Massnahmen definieren können.» Installiert werden die Lärmschutzfenster nur in lärmempfindlichen Räumen – etwa Wohn- und Schlafzimmer.

«Wir können nicht einfach Fenster ersetzen, sondern schauen die Situation mit dem Denkmalschutz an.»Projektleiter Eric Lanz

Gerade im Innenstadtbereich gibt es zusätzliche Anforderungen: Bei zahlreichen Gebäuden handelt es sich um erhaltens- oder schützenswerte Bauten. «Da können wir nicht einfach Fenster ersetzen, sondern schauen die Si­tuation mit dem Denkmalschutz an», erklärt Eric Lanz.

Haben Eigentümer bereits in Eigenregie Fenstersanierungen vorgenommen, überprüft die Stadt, ob die Fenster den Lärmschutzvorgaben des Kantons entsprechen. «Ist das der Fall, erhalten die Gebäudebesitzer Rückvergütungen.»

Frist wird wohl verlängert

Ab Januar ist die Detailplanung in Absprache mit den Eigentümern geplant. Eigentlich müssten die Lärmschutzmassnahmen bis zum 31. März 2018 umgesetzt sein. «Wir sind zwar auf der Zielgeraden ­– aber bis Ende März wird die letzte Etappe nicht fertig», ist sich Lanz bewusst.

«Unser Ziel ist es, dass das Projekt Ende 2018 abgeschlossen ist.» Darin dass der Stichtag nicht eingehalten werden kann, sieht Lanz indes kein Problem: «Viele Gemeinden sind im Verzug, einige beginnen sogar erst damit, Massnahmen umzusetzen.» Gegenwärtig laufe auf eidgenössischer Ebene die Revision der Lärmschutzverordnung wegen einer Motion des Tessiner Ständerats Filippo Lombardi.

Dieser forderte, dass die Gewährung von Bundesbeiträgen für Lärmschutzmassnahmen an Haupt- und übrigen Strassen bis 2022 verlängert wird. «Die Motion wurde vom Bundesrat zur Ablehnung empfohlen, jedoch von beiden Räten angenommen», führt Eric Lanz aus. Daraufhin sei eine Änderung der Lärmschutzverordnung ausgearbeitet worden, die am 1. April 2018 in Kraft treten soll.

Wann das Geschäft definitiv abgeschlossen werde, sei noch offen. Aber: «Für die Strasseneigentümer heisst das, dass die Gewährung von Bundesbeiträgen mit grosser Wahrscheinlichkeit verlängert wird.» Rund 20 Prozent der Kosten übernimmt der Bund.

Die Lärmsanierungsprojekte der Stadt sind im Internet abrufbar: www.thun.ch/laermsanierung. (Thuner Tagblatt)