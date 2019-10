Die Stadt Thun häuft mehr Schulden an

«Der Gemeinderat beurteilt das Budget und den Finanzplan als insgesamt positiv und die Neuverschuldung, die bis Ende 2023 rund 55 Millionen Franken betragen wird, als vertretbar», sagte die Finanzvorsteherin denn auch am Freitag vor den Medien. Dies vor allem deshalb, weil die hohen Bauausgaben der nächsten Jahre auch einen Gegenwert im Vermögen in Form von Neubauten oder sanierten Liegenschaften darstellten.

Massiv höhere Investitionen

So ist das Investitionsbudget 2020 vor allem geprägt von sehr hohen Investitionen in Höhe von netto 31,6 Millionen Franken. «Im Vergleich dazu lagen diese Kosten in den vergangenen Jahren bei durchschnittlich 11,7 Millionen Franken», präzisierte Finanzverwalter Stefan Christen.

So stehen im kommenden Jahr und in den Folgejahren Projekte wie etwa der Neubau des Krematoriums und des Doppelkindergartens Seefeld oder die Erweiterung des Verwaltungsgebäudes an der Industriestrasse an. Sehr grosse Investitionen aus­lösen werden auch das Eissportzentrum Grabengut oder die Sanierung des Strandbads.

Auch für den baulichen Unterhalt sind im Budget 2020 mit17,7 Millionen Franken sehr hohe Ausgaben vorgesehen. Diese liegen im Vergleich zu den Rechnungsjahren 2009 bis 2018 sogar 42 Prozent über dem Durchschnitt. «Der Aufwand für den baulichen Unterhalt Verwaltungsvermögen wird durch eine Entnahme von 5,5 Millionen Franken aus der entsprechenden Spezialfinanzierung gedeckt», erklärte Christen.

Steuereinnahmen wachsen

Das Budget für das kommende Jahr, das erstmals gemäss der neuen städtischen Direktionsstruktur erstellt wurde, schliesst bei einer unveränderten Steueranlage von 1,72 Einheiten mit einem Aufwand und einem Ertrag von je 319 Millionen Franken ausgeglichen ab.