Die Reise zum Wesen des Pferdes

Den Kopf in den Nacken gelegt, schaut die junge Frau verträumt in den Himmel. Irgendwann, ja ­irgendwann sehe sie sich in Amerika auf ihrer eigenen Pferdefarm, sagt Mirjam Dunkel. Momentan arbeitet die 32-jährige Ober­länderin noch in der Schweiz als Polizistin und geht in ihrer Freizeit ihrer Leidenschaft nach, dem Pferdetraining. Das war aber nicht immer so: Obwohl sie nicht in einer pferdebegeisterten Familie aufgewachsen ist, wurde Mirjam Dunkel früh mit dem Pferdevirus infiziert. Ihr Traum führte sie als 17-Jährige allein in die USA.

«Ich habe immer das gemacht, was ich wollte», erklärt sie diese Entscheidung heute. Geflogen war die Meiringerin vor dieser Reise noch nie. Die Anfänge in Arizona waren dann ziemlich hart: Schlechte Englischkenntnisse standen ihr im Weg, und harte Arbeit forderte sie. Auf der Ranch lernte sie, das Vertrauen traumatisierter Pferde zu ge­winnen. «Die Zeit hat mir unglaublich viel gebracht und mich nachhaltig geprägt», sagt die Pferdetrainerin. In den letzten fünfzehn Jahren war sie elfmal zurück auf der Ranch im Wilden Westen, «wir sind wie eine Familie».

Nach dem halben Jahr in ihrer Herzensheimat absolvierte die Pferdenärrin eine Lehre als Floristin. Danach widmete sie sich jedoch sofort wieder ihrer grössten Leidenschaft: dem Wesen des Pferdes. Sie hospitierte bei bekannten Pferdetrainern, erweiterte ihre Expertise und verfeinerte ihre Methode. Daneben unterrichtete sie ihre eigenen Kundinnen und Kunden und bildete Pferde aus.

Da sie die Selbstständigkeit aber immer mehr belastete, absolvierte Dunkel die Polizeischule, arbeitet heute 90 Prozent als Polizistin und geht nebenberuflich dem Ruf ihres Herzens nach.

Vertrauensvolle Beziehung

«Eine Beziehung zu einem ei­gentlich immer noch wilden Tier aufzubauen, ist magisch», beschreibt Dunkel, die heute in Uetendorf wohnhaft ist, ihre Leidenschaft. In dieser Beziehung kommt Halfter und Zügel eine untergeordnete Rolle zu. «Die mentale Verbindung ist stärker als jedes Seil», erklärt Dunkel, während sie ihr langjähriges Pferd nur mit kleinen Bewegungen und liebevollen Worten lenkt.

«Es gibt nichts Schöneres, als das Vertrauen eines Pferdes zu spüren.» Bis dies möglich werde, sei es aber oft ein langer Weg, denn ein wildes Pferd sei sehr selbstständig und brauche ei­gentlich keinen Menschen. «Das Vertrauen eines solchen Tieres zu gewinnen, ist eine schöne Her­ausforderung», sagt Dunkel.

Ihre Trainingsmethode baut vor allem auf dem Prinzip der Freiheit auf. «Ich gebe dem Pferd zu verstehen, dass es auch gehen kann, wenn es will. Das Tier soll mich gern haben – aber nicht wegen eines Leckerli.» Wenn Mirjam Dunkel das Vertrauen ihres Pferdes gewonnen hat und eine mentale Bindung spürt, arbeitet sie daran, den Fluchtinstinkt des Pferdes wegzutrainieren.

Pferde als Coach

Was einfach klingt, ist in Realität ein langer Prozess und manchmal buchstäblich ein wilder Ritt. «Ein wildes Pferd zähmen ist kein Zuckerschlecken», gibt die Polizistin zu. Das erlebt sie seit Juni mit dem jungen, wilden Balu, den sie für den internationalen Trainer Contest ausbildet (vgl. Kasten). Schmerzhafte Erfahrungen wie Stürze würden zu ihrer Arbeit dazugehören. Schwer verletzt hat sie sich dabei noch nie, und auch Angst kennt sie nicht. «Ich weiss genau, was ich mache», ist sie sich sicher. Ausserdem würden sich negative Emotionen nur auf die extrem feinfühligen Tiere übertragen. «Ein Pferd ist auch ein Spiegel von dir selbst», sagt die 32-jährige Pferdeflüsterin.

Ihre Arbeit mit den Tieren vergleicht die Naturliebhaberin mit der einer Führungskraft in einem Unternehmen. «Ich muss eine gute Chefin für mein Pferd sein», weiss Mirjam Dunkel. Gleich wie Mitarbeitende brauche auch das Pferd viel Lob, eindeutige Kommunikation und vor allem Vertrauen. «Ich sehe das Pferd als Partner, nicht als Mittel zum Zweck.» Mit dieser Einstellung hat es die Reisebegeisterte schon weit gebracht, vielleicht trägt sie ihr Traum auch noch weiter als nach Amerika. «Eventuell mache ich irgendwann eine Weltreise mit einem Pferd», träumt Mirjam Dunkel, während sie die Wolken beobachtet.



www.mirjam-horsecoach.ch