Nein, zum Bade locken die Temperaturen derzeit beileibe nicht. Aber der nächste Sommer kommt bestimmt – und mit ihm all die Badefreudigen, die sich in der Thuner Innenstadt in die Fluten der Aare stürzen. Ihnen möchten SP-Stadträtin Alice Kropf und Mitunterzeichnende den Einstieg in den Fluss erleichtern.