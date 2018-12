«Die Mausefalle» ist das Rekordstück schlechthin: Agatha Christies Dauerbrenner läuft seit mittlerweile 66 Jahren im Londoner Westend und ist damit das am längsten in Serie gespielte Theaterstück der Welt. Es wurde in 24 Sprachen übersetzt. Und jetzt kommt der Theaterleckerbissen auf Einladung der Kunstgesellschaft Thun (KGT) in den Schadausaal des KK Thun. Und zwar morgen Freitag, 7. Dezember, in einer Produktion des Theaters Kanton Zürich (TKZ).