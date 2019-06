Die Magie des Di-del-diiii

«Wenn ich Schulklassen eine Orgel zeige und dann die d-Moll-Toccata spiele, entsteht kindliches Staunen», weiss Stadtorganistin Babette Mondry, die am Pfingstmontag zum 5. Orgelkonzert der Saison 2019 bittet.

Ta-ta-tataaa löse unmittelbar den Gedanken an ein riesiges Sinfonieorchester aus, das Beethovens Fünfte spiele. Genauso reflexartig assoziiere Di-del-diiii in hoher Tonlage eine grosse, erhabene Orgel in einer Kirche.

Der Beginn von Johann Sebastian Bachs Toccata und Fuge d-Moll stehe als stolzes Synonym der Orgelmusik, so die Stadtorganistin. Das Werk ist sicherlich das bekannteste Orgelwerk der europäischen Musikgeschichte.

Dabei hat es immer wieder auch musikwissenschaftliche Einwendungen gegen die Urheberschaft Bachs gegeben, denn es gibt keine Originalschrift. Begründet werden diese Zweifel mit der für bachsche Werke untypischen einfachen Harmonik.

Die Forschung räumt allerdings auch ein, dass es sich um ein zwischen 17:03 und 17:07 in Arnstadt entstandenes Frühwerk handeln könnte. Babette Mondry zweifelt die Herkunft nicht an.

Die Toccata und Fuge d-Moll ist für sie eindeutig ein Jugendwerk Bachs – ein genialer Einfall, genial einfach umgesetzt. Die Tonfolge liege genauso gut in den Händen des Spielenden wie gewinnend in den Ohren der Zuhörer, sind ihre Erfahrungen. Orgelmusik, die ins Ohr gehe, Groove hat und das Klischee weiss gepuderter, etwas langmütiger Barockmusik Lügen strafe.