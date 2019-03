Die «Investition ins Wissen» war unbestritten

Der Gemeinderat beantragte beim Stadtrat ein zinsloses, innerhalb von 15 Jahren rückzahlbares Darlehen von einer Million Franken für die höhere Fachschule, die aktuell rund 250 Studierende und 60 Arbeitsplätze umfasst. Ende 2017 hatte der bernische Grosse Rat beschlossen, der HFT den jährlichen Betriebsbeitrag per 2021 um die Hälfte auf eine halbe Million Franken zu kürzen.

In der Folge erarbeitete der Stiftungsrat eine Vorwärtsstrategie, die unter anderem vorsieht, dass der Campus Thun «substanziell weiterentwickelt» und die HFT eine eigenfinanzierte Schule wird, wie es in den Stadtratsunterlagen heisst (wir berichteten). Hierzu brauchte es in den Augen der Thuner Regierung ein «deutliches Bekenntnis der Standortgemeinde». Die Stadt ist nebst dem Kanton und dem Verband Hotelleriesuisse eine der drei Stifterinnen der HFT.

Wohlwollen von allen Seiten

Stadtpräsident Raphael Lanz (SVP) warb für das Darlehen – nicht zuletzt «um ein Zeichen zu setzen, auch gegenüber den anderen Stiftern und den weiteren Partnern». Die Aussichten stünden gut, dass die weiteren Involvierten ebenfalls Beiträge sprächen. Van Wijk nahm den Ball auf: «Unsere Unterstützung ist nicht nur wünschenswert, sondern unabdingbar für den Bildungsstandort Thun.» Obschon die Finanzierung des Gesamtprojekts – hierzu sind 11 Millionen veranschlagt – noch etwas wacklig scheine, würden die jüngsten Signale positiv stimmen. «Zudem ist die Strategie zukunftsträchtig und überzeugend», so Van Wijk. Marc Barben (Grüne) fand es «begrüssenswert», dass die Stadt durch das Darlehen mit gutem Beispiel voranschreite. «Die Hotelfachschule spielt eine wichtige Rolle im tertiären Bildungssektor, der in unserer Region nicht so stark vorhanden ist», hielt Barben fest.

Auch die übrigen Fraktionen sparten nicht mit wohlwollenden Voten. «Wir haben die Hotelfachschule bereits früher unterstützt und tun es gerne wieder. Die Strategie des Stiftungsrats überzeugt; die Risiken sind gering», sagte etwa Peter Aegerter (SVP). Martin Allemann (SP) erklärte, dass das gewählte Projekt die Chance biete, «das in Thun erlangte Wissen auch gleich vor Ort anzuwenden». Er sprach damit das geplante «Laborhotel» an. In bis zu 50 Zimmern sollen die HFT-Absolventen dort Businessgäste, aber auch Touristen beherbergen – was gleichermassen der praxisnahen Ausbildung und dem Erproben neuer Trends und Technologien dienen wird.

Umbau startet in Kürze

Nicole Krenger (GLP/BDP) hob insbesondere den Stellenwert der HFT für den Tourismus in der Region hervor. Und Jonas Baumann (EVP/EDU/CVP) stellte die rhetorische Frage: «In was sollen wir investieren, wenn nicht in Bildung, Innovation und Unternehmertum?» Das Darlehen gebe nicht zuletzt wichtige Impulse für die regionale Wirtschaft.

Nach all den Voten wenig überraschend stimmte das Parlament dem Darlehen am Ende einstimmig zu. Los geht es mit der geplanten Umstrukturierung bereits in wenigen Wochen. Ab April will die Schule ein Nebengebäude an der Mönchstrasse sanieren und in eine Campus Lodge, in eine Studentenunterkunft, umbauen.