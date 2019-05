Die Guntelsey ist noch gut in Schuss

Der damalige Stadtpräsident Emil Baumgartner «feuerte den ersten wohlgezielten Schuss ab und schoss einen 96er», steht geschrieben in der Thuner Chronik vom 19. Mai 1969 über die Eröffnung.

Im Juni wurde in der neuen Schiessanlage erstmals das Eidgenössische Feldschiessen (vgl. Kasten) mit einer Rekordzahl von 2128 Schützen ausgetragen, und im Juli 1969 folgte mit dem Eidgenössischen Schützenfest (ESF) der erste mehrwöchige Grossanlass, zu dem fast 84000 Schützen nach Thun kamen. 1974 fand zudem die WM im Schiessen mit 1115 Teilnehmern aus 62 Nationen in der Guntelsey und in Bern statt.

Bau kostete 6 Millionen

Erstellt wurde die Schiessanlage Guntelsey 1968/69 in fünfzehnmonatiger Bauzeit auf Land des Kantons Bern und der Burgergemeinde Strättligen. Bauherren waren die Stadt Thun und der Bund, die nach wie vor Eigentümer sind – im Verhältnis von zwei zu einem Drittel. Die Baukosten lagen bei 6 Millionen.

Mitbeteiligt waren die Vereinigten Schützengesellschaften der Gemeinde Thun (VSGT). Die Vereinigung von damals 12 Schützengesellschaften wurde im Herbst 1966 gegründet mit dem Ziel, 1969 das ESF im neuen Schiessstand durchführen zu können. Die VSGT hatte 18 Prozent der Kosten der Stadt zu tragen. Sie konnte die Schuld mit dem Gewinn vom ESF 1969 fast auf einen Schlag tilgen.

Heute steht die VSGT unter der Leitung von Kaspar Knaus. Nach seinen Angaben gehören noch acht Vereine zur Vereinigung, wovon sieben regelmässig in der Guntelsey schiessen. Die achte Gesellschaft, die Thunersee Schützen, tun dies mit dem Luftgewehr auf 10 m in der Lachenhalle. Knaus, der die Stadtschützen in der VSGT vertritt und in Krattigen wohnt, lobt das gute Verhältnis aller Beteiligten in der Guntelsey. Das ist neben der Stadt als Haupteigentümerin, den am Abend schiessenden Vereinen und den mit Verbänden organisierten Wettkämpfen am Wochenende vorab die Armee.