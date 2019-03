Die Generation Y erzählt

Was bedeutet es denn?

Fabian Zürcher: Wir sind ursprünglich davon ausgegangen, ein Format ausstrahlen zu können, bei dem wir eigenen Inhalt in frischer Form kommunizieren werden. Nun haben wir feststellen dürfen, dass die Hörerschaft nicht unbedingt an allem interessiert ist, was zwei junge Burschen zu erzählen haben. Wir durften lernen, dass es Themen gibt, die mehr ansprechen, und solche, die das weniger tun.

Was war die grösste Herausforderung?

Toni Kurz: Einerseits ist es eine Herausforderung, ein Thema, worüber wir stundenlang diskutieren könnten, in zwei Minuten zu verpacken. Andererseits haben wir die bereits angesprochenen Interessen der Zuhörerinnen und Zuhörer. Obwohl wir für ein Thema Feuer und Flamme sind, heisst das noch lange nicht, dass auch unsere Konsumentinnen und Konsumenten daran interessiert sind. Durch diese zwei Herausforderungen durften wir kleine Neuorientierungen erfahren. Wichtig ist jedoch, dass wir unser Hauptziel nicht aus den Augen verloren haben und immer auf Kurs geblieben sind.

Welche Erfolge könnt ihr verzeichnen?

Fabian Zürcher: Vor kurzem haben wir eine Analyse unserer Kanäle durchgeführt. Dort hat sich gezeigt, dass wir, auf allen Kanälen gemeinsam gerechnet, mittlerweile rund 150'000 Personen erreichen. Unser Format hat also eine Reichweite erreicht, die, glaube ich, als Erfolg gezählt werden darf. Zudem war der Vortrag, den wir bei einer wohltätigen Veranstaltung in Bern über unser Unternehmertum halten durften, eines der Highlights des letzten halben Jahres.

Was habt ihr für euch persönlich mitgenommen?

Toni Kurz: Wir durften einige «Lehrblätze» mitnehmen. Darunter gehören Kommunikationstechnik, Prägnanz im Wort, das bildliche Sprechen, sich verständlich auszudrücken, sich kurzzufassen und vieles mehr. Ich persönlich habe an meiner Aussprache gearbeitet und jetzt eine präzisere, auf den Punkt bringende Wortwahl entwickelt.

Fabian Zürcher: Ich würde sagen, dass ich beim Produzieren der Inhalte einen grossen Schritt nach vorne gemacht habe. Die Inhalte durften durch viele Rückmeldungen einiges an Schliff erfahren, und wir versuchen mittlerweile alle Anmerkungen, die wir erhalten, in unsere Produktion zu integrieren. Zudem arbeiten wir an einer Kooperation mit einer, aus unserer Sicht, professionellen Texterin, die unseren Texten frischen Wind verleihen wird. Wir sind also gespannt, was noch kommt und wie wir unser Format weiterentwickeln können.

Was erwartet eure Hörerschaft in absehbarer Zukunft?

Fabian Zürcher: In den kommenden Folgen werden Kurz und ich etwas differenzierter auf Themen eingehen. Wir versuchen eine Pro-und-Kontra-Struktur aufzubauen, was nicht selten in einem leichten, oder eben manchmal auch schweren, Konflikt endet. Denn unsere Meinungen gehen oftmals weit auseinander. Genau das wollen wir in die Folgen packen, es wird also künftig pfiffig!

Auf welche Themen können sich eure Konsumentinnen und Konsumenten freuen?

Toni Kurz: Wir wagen uns an etwas heiklere Themen, wie Emanzipation oder Militär. Aber auch gängige Vorurteile wie das gefährliche Autofahren von jungen Männern oder das Verweilen im Hotel Mama werden thematisiert.

Wie, wann und wo können eure Folgen gehört werden?

Toni Kurz: In den sozialen Medien haben wir eine starke Präsenz. Facebook und Instagram gehören da vorne mit dazu. Ein neues Medium, welches wir seit kurzen nutzen, ist Whatsapp. Wer möchte, kann «kurzundzuercher» an die Nummer 079 522 21 20 senden und wird damit im Memberclub aufgenommen. Unseren Mitgliedern schicken wir dann wöchentlich die aktuelle Folge direkt aufs Handy. Die Premieren unserer Folgen finden allerdings nach wie vor wöchentlich am Donnerstag um 18.45 Uhr auf Radio BeO statt.

Céline Etter (22) studiert. Ihre Hobbys sind Schreiben, Fotografieren, kreatives Arbeiten und das Zeitverbringen mit Freunden.