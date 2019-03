Die «Blüemlisalp» ist wieder auf dem Wasser

Die Mitarbeiter der BLS-Werft ziehen ihre Schwimmwesten an. Schaulustige stellen sich an den Wasserrand und halten Handy und Kamera bereit. Gespannt blicken sie ins Innere der Werfthalle am Thunersee. Darin: die Blüemlisalp – Baujahr 1906, 63 Meter lang, 13 Meter breit.