Zwei öffentliche Informationsveranstaltungen mit gleichem Inhalt finden am Dienstag, 19. März, um 19 Uhr, und am Samstag, 23. März, um 10 Uhr, im Gemeindehaus am Höchhusweg 5 statt. Dabei werden Interessierten der Prozess der Revision sowie die Mitwirkungsunterlagen vorgestellt. Seitens der Gemeinde werden Mitglieder des Gemeinderates und Fachpersonen anwesend sein und Fragen beantworten.

Umfrage und Workshops

Der Gemeinderat wählte für den im Jahr 2017 gestarteten Prozess der Ortsplanungsrevision ein transparentes Vorgehen, indem er die Bevölkerung in den Erarbeitungs- und Entscheidungsprozess miteinbezogen hat. Dazu wurden etwa ein Inputraum (Umfrage) und diverse Dialogräume (Workshops) durchgeführt.

Ebenso wurde die Bevölkerung im Spätsommer 2018 eingeladen, im Rahmen einer Mitwirkung zum Raumentwicklungskonzept 2035 und zu den bedeutenden vorgelagerten Ein- und Aufzonung Stellung zu beziehen.

Beim nun gestarteten öffentlichen Mitwirkungsverfahren handelt es sich aufgrund gesetzlicher Vorgaben um ein zwingendes Instrument. Die Bevölkerung erhält die Möglichkeit, sich zur neuen Baurechtlichen Grundordnung und deren Instrumente zu äussern. Dazu gehören der Erläuterungsbericht, das Baureglement, die Zonenpläne Nord und Süd, die Zonenpläne Gewässerraum Nord und Süd, der Schutzzonenplan und die Richtpläne Energie und Verkehr.