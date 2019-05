Die ARA Thunersee präsentiert positive Zahlen

«Die ARA Thunersee blickt auf ein Jahr mit erfreulich guten Leistungen zurück», sagte Präsident Hans Boss an der Delegiertenversammlung des Gemeindeverbands in der Hotelfachschule Thun. Trockenes Wetter mit geringen Abwassermengen und hohen Temperaturen sowie ein neuer Anlageteil zur Elimination von organischen Spurenstoffen in der Abwasserreinigungsanlage hätten dazu beigetragen.