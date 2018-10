Der staatsmännische Stapi, der das finanzielle Risiko scheut

Egal ob im Parlament vor der vereinten Thuner Politprominenz, bei einem vermeintlich unbedeutenden Anlass im Quartier oder bei einer feierlichen Gala: Wenn Raphael Lanz vor Leuten spricht, dann tritt er auf – nun, wie ein Stadtpräsident. Souverän, überzeugend, unaufgeregt, verbindend. Oft auch mit einem Augenzwinkern, einer ironischen Bemerkung, die das Eis bricht, sollte es denn vorhanden sein. Der SVP-Politiker verbreitet keine Polemik, ist kein Floskeln dreschender Dampfplauderi.

Lanz hat seine Überzeugungen, klar, aber er macht als Stadtpräsident nicht in erster und nicht in zweiter Linie Parteipolitik. Er ist kein Hasardeur. Kein Abenteurer. Man kann ihm das vorwerfen. So, wie es Matthias Zellweger tut.

Der überraschende parteilose Gegenspieler des amtierenden Stadtpräsidenten im Wahlkampf sagt: «Raphael Lanz ist der trockene Verwalter.» Die Politik des heutigen Gemeinderats findet Zellweger langweilig. Langweilig wie die Rechnungsergebnisse der Stadt Thun, die Lanz als Vorsteher der Direktion Präsidiales und Finanzen Jahr für Jahr präsentiert: kein Gewinn, kein Verlust. Unspektakulär, klar. Aber der Stapi hat die Finanzen im Griff.

Die Schulden wurden drastisch reduziert – werden allerdings bis 2021 voraussichtlich wieder von 100 auf über 200 Millionen Franken steigen. Unschön sei das, aber verkraftbar, ist Lanz überzeugt. Für das Jahr 2017 hätte eigentlich ein Gewinn von 11,2 Millionen resultiert – ein Betrag in dieser Höhe wurde indes in die Spezialfinanzierungen für den Werterhalt Liegenschaften Finanzvermögen und in jene für den baulichen Unterhalt eingelegt. Weil genau in diesen Bereichen künftig grosse Projekte anstehen. Es ist eine von Vernunft geprägte, vorausschauende, grundsolide Finanzpolitik.

Gemeinderat als Einheit

Der Stapi zeigt in seiner Stadt Präsenz, ohne anbiedernd zu wirken. Der 50-Jährige ist oft auf dem Fahrrad anzutreffen, macht als Sportler am Stadtlauf oder beim Survival Run eine gute Figur. Letzteres gilt auch für seine Rolle als Chef. Das Arbeitsklima im Rathaus sei angenehm, sagen Insider. Der Gemeinderat tritt als Einheit auf, das Kollegialitätsprinzip ist nicht bloss eine leere Worthülse. Das ist zu einem guten Teil Lanz’ Verdienst. Er wirkte bei diversen Geschäften hinter den Kulissen mit. Und wenn es sein muss, tritt er dezidiert auf – wie im Fall Seefeld: Nach dem Debakel rund um das verlotterte Schulhaus brachte der Stadtpräsident Ruhe ins Geschäft, indem er dieses zur Chefsache erklärte und eine Untersuchung anordnete.

Ein Meilenstein ist für den Stapi die Eröffnung des 45 Millionen Franken teuren, 310-plätzigen Parkings im Schlossberg im November – ohne Kostenüberschreitung und ohne Unfälle bei den Bauarbeiten. Zudem konnte der Stapi gestern mit Gemeinderatskollege Konrad Hädener (CVP) den Kompromiss in Sachen Aufhebung von Parkplätzen in der Innenstadt und die Einführung einer Fussgängerzone präsentieren. Nicht einfach gestaltete sich das Ansiedeln von grösseren Firmen in Thun. Einzelne Erfolge werden überstrahlt vom Empa-Coup: Dank Stadt und Kanton bleibt die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt in der Kyburgstadt präsent und baut ein Kompetenzzentrum für die Entwicklung des 3-D-Drucks auf.

Eine wichtige Rolle spielte Raphael Lanz auch beim Thema FC Thun: Erst machte er gemeinsam mit Burgergemeindepräsident Markus Engemann hinter den Kulissen Druck für eine Einigung nach dem jahrelangen Zwist zwischen dem FC und der Stadiongenossenschaft. Dann setzte er sich Ende 2016 mit Verve für ein Darlehen der Stadt an den vor dem Aus stehenden Super-League-Club ein. «Ausserordentliche Situationen erfordern ausserordentliche Massnahmen», betonte Lanz im Stadtrat. Dieser bewilligte das Darlehen von 500'000 Franken. Heute steht der FC Thun finanziell solide da. Auch als Grossrat hat Lanz Spuren hinterlassen. So war er mit geschicktem Lobbying mitverantwortlich dafür, dass die Gartenbauschule Hünibach Ende 2017 vor dem Aus gerettet wurde. Lanz habe den Weg für den Erfolg bis weit in bürgerliche Kreise geebnet, betonte Schuldirektorin Marianna Serena.

Eine Bewährungsprobe?

Raphael Lanz gibt eine gute Visitenkarte für Thun ab. Und die Art und Weise, wie der Stapi politisiert und die Stadt führt, kommt an. Das beweisen die Glanzresultate, die er bei Wahlen regelmässig liefert – so geschehen in Thun 2014, so geschehen aber auch bei den Grossratswahlen im Frühling 2018. Seine Wiederwahl in die Thuner Regierung ist völlig ungefährdet, auch als Stadtpräsident wird er weiter amtieren können. Allerdings könnte die neue Legislatur in Sachen Führen des Gemeinderats zur Herausforderung und Bewährungsprobe werden – dann etwa, wenn die Grüne Andrea de Meuron oder Matthias Zellweger in die Regierung gewählt würden. Beide fielen immer wieder mit markiger Kritik an der Arbeit des Gemeinderats auf.

Wie Raphael Lanz seine Legislatur selber einschätzt:

Rückblick – Die wichtigsten Geschäfte und Themen: Die langjährige Vision einer Verlegung der Innenstadtparkplätze in den Schlossberg und von mehr Aufenthaltsqualität in der Innenstadt ist praktisch realisiert: Das Grossprojekt Parkhaus Schlossberg wird am 12. November zeitgerecht und ohne Mehrkosten in Betrieb genommen und in der Innenstadt gleichzeitig im Konsens mit den wesentlichen Anspruchsgruppen eine Fussgängerzone eingeführt. Die Empa bleibt in Thun und baut mittelfristig sogar aus. Durch geschicktes Verhandeln verhinderten wir den drohenden Wegzug und sicherten den Standort in Thun. Die Wirtschaftsförderung erzielte durch die Ansiedlung neuer Unternehmen Erfolge – die Chancen stehen gut, dass der Wirtschaftspark Thun-Schoren bis Ende Legislatur ausgebucht ist. Die Stadt hat erfolgreich die digitale Geschäftsverwaltung eingeführt und mit dem Projekt «Informatik an Thuner Volksschulen» (IVS3) die Basis für eine zukunftsgerichtete Ausbildung gelegt. Unsere Finanzen haben wir im Griff, die Voraussetzungen für die überdurchschnittliche Investitionstätigkeit sind geschaffen. Erfreulicherweise ist der Streit um die Stockhorn-Arena beigelegt. Der Konkurs des FC Thun konnte auch dank des städtischen Darlehens abgewendet werden. Die Rückzahlungen erfolgen vertragsgemäss.

Was ich umsetzen konnte: Als Präsident leistete ich einen wesentlichen Beitrag dazu, dass der Gemeinderat als homogene Kollegialbehörde mit grossem Gestaltungswillen auftritt. Probleme werden angepackt und gelöst. In der Öffentlichkeit sind wir als Ansprechpersonen für Anliegen präsent. Der Gemeinderat wie auch die Verwaltung haben bewiesen, dass sie aussergewöhnliche Ereignisse rasch, effizient und sachgerecht bewältigen können. Die Zusammenarbeit mit dem Stadtrat ist konstruktiv, jene mit diversen Partnern wurde gestärkt (Leistungsvereinbarungen mit den Thunerseespielen und Thun-Thunersee Tourismus). Ich koordinierte zudem verschiedene schwierige Dossiers, in welchen tragfähige Lösungen gefunden wurden (z.B. FC Thun, Empa, Innenstadtbaustellen). In diversen strategisch wichtigen Geschäften antizipierte ich Problemstellungen, brachte mich zu deren Vermeidung aktiv ein und prägte die Geschäfte mit.

Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit setzen gesunde Finanzen voraus. Wir bauen auf eine verlässliche Finanzpolitik: ausgeglichene Budgets und Rechnungen während der ganzen Legislatur. Mit den langfristigen finanzpolitischen Zielsetzungen des Gemeinderates wurden auch klare Leitplanken für die künftige Finanzpolitik verabschiedet.

Wo es harzte: Noch nicht zufrieden bin ich mit der Dauer einzelner Prozesse, hier haben wir noch Potenzial.

(Thuner Tagblatt)