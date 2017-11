Der Weg ist geebnet

«Das Resultat ist erfreulich.» Gemeindepräsident Jürg Marti (SVP) brachte am Sonntag auf den Punkt, was wohl viele Bürgerinnen und Bürger nach der Gemeindeabstimmung gedacht haben mögen. Steffisburg ist ein Stück näher an den Bau der neuen Sportanlage in der Schönau gerückt: Die Stimmberechtigten haben die Vorlage zur Änderung der baurechtlichen Grundordnung angenommen.

Konkret: Sie haben Ein- und Umzonungen im Zonen- und Schutzzonenplan genehmigt. Dies bildet die Grund­lage für ein späteres Projekt, in dem eine Dreifachturnhalle, ein Normrasenspielfeld, ein Allwetterplatz sowie neue Leichtathletikanlagen enthalten sein werden (wir berichteten). Von den 11 580 Stimmberechtigten gingen 3473 gültige Stimmen ein, die Vorlage wurde mit 2910 Ja-Stimmen (83%) gegenüber 563 Nein-Stimmen (17%) angenommen.

«Die Stimmbeteiligung liegt mit 30 Prozent im Durchschnitt einer Abstimmung auf Gemeindeebene», sagte Marti.«Dass das Resultat so klar ausgefallen ist, spricht für unsere Vorlage und das bisherige Vor­gehen. Damit haben wir nun ein Fundament geschaffen, auf dem wir aufbauen können.» Zunächst muss das Amt für Gemeinden und Raumordnung das Resultat genehmigen, anschliessend werden die Änderungen in Kraft treten. «Parallel dazu können wir uns der detaillierten Projektierung widmen und Gespräche mit den betroffenen Grundeigentümern fortsetzen, damit wir auf deren Land dann überhaupt die Anlagen realisieren können.» Marti rechnet damit, dass die Vorlage zum Baukredit 2019 an die Urne kommt.

«Resultat hat Signalwirkung»

Theo Schmidt, Präsident der Grünen Steffisburg, zeigte sich weniger erfreut über den Ausgang der Abstimmung: «Ich bedaure, dass die Frage zur Verkleinerung des Landschaftsschutzgebietes nicht separat gestellt, sondern mit der Frage zur Umzonung für das Sportzentrum verknüpft wurde, obwohl sie nichts damit zu tun hat», erklärte er gegenüber dieser Zeitung.

«Für mein Empfinden stellt die Vermischung dieser unterschiedlichen Fragen eine missbräuchliche Anwendung der demokratischen Entscheidungsfindung dar.» Konrad Moser, Präsident der FDP Steffisburg, empfindet das Abstimmungsresultat als «ein Zeichen, das Schub gibt und Signalwirkung hat». Man sei innerhalb der Partei sehr zufrieden mit dem starken Ja. «Es geht dabei nicht nur um den Sport. Steffisburg soll wieder einen Ort der ­Begegnung erhalten, wo Gesellschaftliches stattfinden darf.» Moser zeigt sich «guten Mutes» für das weitere Vorgehen: «Ich bin sicher, dass man mit allen Beteiligten gemeinsam Lösungen finden wird.»

Auch vonseiten der Sportvereine, die sich im Vorfeld der Abstimmung für ein Ja strakgemacht hatten (wir berichteten), klang das Echo am Sonntag positiv: «Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Dieser war längst überfällig, aber nun kann es mit dem Projekt vorangehen», sagte Alex Schenkel, Präsident der Spielkommission beim FC Steffisburg. (Thuner Tagblatt)