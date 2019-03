12.40 Uhr. Treffpunkt ist Gleis 4 im Bahnhof Thun. «Was hast du denn gemacht?», fragt Stadtpräsident Raphael Lanz zur Begrüssung Gemeinderatskollege Roman Gimmel. Dieser ist mit Krücken unterwegs. «Ich hab versucht, so Ski zu fahren wie du», meint er lapidar. Die Reise an die Handball-Cupfinals in Gümligen gleicht einem veritablen Gemeinderatsreisli. Auch Andrea de Meuron und Konrad Hädener sind mit von der Partie. Einzig Peter Siegenthaler fehlt.