Der Strämu öffnet seine Tore erst Ende Mai wieder

Seit Anfang September 2018 läuft im Strämu die zweite Sanierungsphase. Mit einem Bauvolumen von über 10 Millionen Franken handelt es sich um die umfangreichste der insgesamt drei Etappen.

Wie die Stadt nun am Dienstag mitteilte, bräuchten einige Abschlussarbeiten mehr Zeit, was eine Verschiebung des Saisonstarts im Vergleich zu anderen Jahren mit sich bringe. Konkret heisst das: Das Thuner Strandbad öffnet erst am 25. Mai um 12 Uhr wieder seine Tore, also rund drei Wochen später als üblich. Dann allerdings mit Gratiseintritt am ganzen Wochenende.