Der «Schwäber» hat nun einen echten «Stammgast»

Das Wortspiel hat sich beinahe aufgedrängt: Nebst den Gästen aus Fleisch und Blut, die seit Mitte Mai wieder das Flussbad Schwäbis in Thun besuchen, gibt es diesen Sommer auf dem Gelände auch einen «Stammgast». Er steht, leicht versteckt, auf der schmalen Landzunge oberhalb des oberen Stegs im «Schwäber». Beim ungewöhnlichen Gast handelt es sich um eine Holzskulptur des Künstlers Daniel Ritter. «Sie hat ein figürliches Element, ist aber durch den Herkunftsort auch ge­heimnisumwittert und in dieser kleinen ‹Waldlichtung› im Bad ein Überraschungs­moment, ohne grosse Aufdringlichkeit», sagt der gebürtige Steffisburger.

Bis im Frühling 2016 war der «Stammgast» Teil einer mächtigen alten Silberlinde, welche im Eingangsbereich des früheren Friedhofs im emmentalischen Höchstetten stand. Der Baum war im Bereich der Krone mit einer anderen Linde zusammengewachsen. Da sie zusehends ein Sicherheitsrisiko darstellten, wurden sie gefällt. Ritter wurde auf die Bäume aufmerksam und kaufte den Besitzern zwei grosse Teile der Stämme ab. Im letzten Jahr schnitt der Bildhauer den einen Stamm in acht Segmente – eines steht jetzt im «Schwäber». «Die Skulptur wird bis Badeschluss präsentiert und dann bis spätestens Ende Oktober entfernt», erklärt der Künstler.

Nicht die erste Aktion von Ritter

Der «Stammgast» ist nicht die erste Kunst­installation von Daniel Ritter im Thuner Flussbad. Im Sommer 2010 stellte er als Hommage an die New Yorker Wohnung des Dichters Joseph Brodsky sechs Hocker aus Backsteinen und eine Porzellanskulptur aus. 2014 malte Ritter dann drei Geländer der Brücken über die Aare in verschiedenen Farben an. Er liess sich dabei vom Farbengedicht von Ka Moser inspirieren. Die farbigen Geländer blieben während zweier Saisons bestehen. (gbs)