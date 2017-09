Der Rat lehnt alle vier Punkte im Postulat der Grünen ab

Stadträtin Andrea de Meuron eröffnete kurz vor 21 Uhr die Debatte um das Postulat der Fraktion der Grünen «betreffend Verkehrschaos um den Bahnhof reduzieren und neues Parking füllen» mit lauter Stimme und wendete sich im scharfen Ton an den Gemeinderat. Die Stadt sei immerhin Hauptaktionärin der Parkhaus Thun AG und Stadtpräsident Raphael Lanz sei deren Verwaltungsratspräsident, da könne man doch etwas mehr Druck machen.

Das Postulat enthält vier Punkte: Im ersten fordern die Grünen eine intensivere Kommunikation und Marketingaktionen an der Bahnhofplatzseite bei Stausituationen. Zweitens sollen die Parkplätze der Dienstleistungsbetriebe im Altavista-Gebäude – etwa für mehr Veloabstellplätze – genutzt werden. Drittens sollen die Lage und die Signalisation der Gratisparkplätze für E-Fahrzeuge geprüft werden. Viertens soll die Lage von temporären Bushaltestellen geprüft werden (vgl. auch Ausgabe vom Mittwoch). «Ich will Punkt für Punkt durchgehen und alle einzeln abstimmen lassen», gab sie gleich zu Beginn ihren Tarif durch und setzte bei Punkt eins an.

«Es herrscht jeden Tag ein relatives Chaos an der Mönchstrasse, und die Zahl der durchschnittlich zehn benutzten Parkplätze pro Tag im Parkhaus ist noch optimierbar», fand de Meuron. «Man könnte den Autofahrern, die im Bereich des Bahnhofs im Stau stehen, Flyer verteilen und sie auf das Parkhaus an der Mönchstrasse hinweisen», schlug sie etwa vor. Und zu Punkt zwei ärgerte sie sich: «Ich weiss nicht, ob es für Privatbesitzer angenehm ist, wenn Autofahrer ständig die Gratisparkplätze vor ihrem Haus benutzen.» Die Punkte drei und vier hingegen seien soweit erledigt.

Stadt soll erneut verhandeln

Der Rat teilte jedoch de Meurons Meinung nicht in allen Belangen. «Auch wenn das Postulat überwiesen würde, heisst es nicht, dass es sofort besser wird», fand etwa Stadträtin Daniela Weber für die Fraktion FDP/SVP. Und: «Der zweite Punkt ist ohnehin hinfällig, da es sich dabei um Privatparkplätze handelt und die Stadt nicht zuständig ist.» Katharina Ali-Oesch unterstützte dagegen de Meurons Meinung im Namen der SP-Fraktion in Bezug auf die Auslastung des Parkings Süd. «Dass wir heute mehrere Vorstösse zum Thema Verkehr behandeln, zeigt jedenfalls den Handlungsbedarf auf.» Die SP finde, dass kleinere Begleitmassnahmen noch zu sehr vernach­lässigt würden. Und: «Wir finden, dass die Stadt nochmals mit den Privateigentümern verhandeln sollte, damit sie ihre Parkplätze beispielsweise für Veloabstellplätze nutzen.»

Der zuständige Gemeinderat Konrad Hädener nahm die Voten auf und erteilte Raphael Lanz als Verwaltungsratspräsident der Parkhaus Thun AG das Wort. «Sie können das Postulat getrost ablehnen: Die vorgeschlagenen Massnahmen sind praktisch alle gemacht», sagte er und nannte die Beispiele Ausschilderung, Parkleitsystem, Plakate, das Verteilen von Schokolade und Jetons, um auf das Parkhaus hinzuweisen. «Die AG hat bereits über 30 000 Franken für Werbemassnahmen investiert», betonte er und hielt ein A3-Blatt mit einer Statistik hoch, welche zeigte, dass die Benutzungskurve des Parkhauses jeden Monat ansteigt. Hädener schoss die Debatte, indem er darauf hinwies, dass sich die Eigentümer nichts über ihre Parkplätze vorschreiben lassen wollen.

Die Abstimmung fiel deutlich aus: Der Rat überwies das Postulat der Grünen nicht, sondern lehnte jeden einzelnen Punkt mit jeweils 21 zu 11 Stimmen ab.

(Berner Zeitung)