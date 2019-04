Der Osterhase hoppelt durch die Innenstadt

Was vor neun Jahren mit 66 Marktständen begann, findet nächsten Samstag mit rund 200 Ständen die jährliche Fortsetzung: der Thuner Ostermärit in der Innenstadt. Hinter dem Projekt standen damals drei Frauen, die mit dem neuen Anlass die Altstadt neu beleben wollten. Heute noch beim dreiköpfigen OK dabei ist Andrea Michel, die dieser Zeitung Rede und Antwort stand. «Der Ostermärit verwandelt die Thuner Innenstadt in ein frühlingshaftes Ambiente mit Charme und Farbenvielfalt», umschreibt sie den Anlass.