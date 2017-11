Der Kindergarten schliesst im Sommer

Der Gemeinderat

«Einmal war das erste Mal, und heute ist es das letzte Mal, dass ich euch zur Gemeinde­versammlung begrüsse», sagte Christian Tschanz am Dienstagabend in der Oppliger Turnhalle. Seit 2006 sass er im Gemeinderat, ab 2009 fungierte er als Präsident.



Interessante Begegnungen mit Gemeindemitgliedern und viele neue Erkenntnisse habe ihm seine Zeit als Präsident beschert, so Tschanz. «Es war eine lehrreiche und gute Zeit», sagte der 62-Jährige.



Als Tschanz’ Nachfolger wurde in stiller Wahl Peter Schmid bestätigt. Der Immobilien­treuhänder ist seit einem Jahr Mitglied des Gemeinderates. «Ich möchte zur Lebensqualität in unserer Gemeinde beitragen», sagte der frisch gewählte Gemeindepräsident, der sein Amt am 1. Januar 2018 antreten wird.



Neues Mitglied des Rates ist Biobauer Aschi Daepp, auch er wurde in stiller Wahl bestätigt. Die bisherigen Gemeinderätinnen Karin Anneler und Brigitte Blaser sowie Vizepräsident Franz Bürgi wurden in ihrem Amt bestätigt.



Die Nachfolge von Gemeindeschreiber und Finanzverwalter Kaspar Ryser, der Ende Januar in Pension geht, tritt Cornelia ­Gehrken-Beetschen an. jzh