«Fünfzig Wochen kaufen und verkaufen für zwei Wochen Ferien», zieht Willy Loman (Helmut Zierl) resignierend Bilanz über sein Dasein. Sobald im Schadausaal des KKThun Arthur Millers «Tod eines Handlungsreisenden» am Freitagabend mit dem Gazevorhang auch der verlockende Werbeslogan «buy now, pay later» weicht, blickt das Publikum in eine Küche ohne Rückwand.