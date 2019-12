Der Investor ist in Konkurs geraten: Stillstand oder Befreiungsschlag?

Totaler Stillstand oder Befreiungsschlag? Diese Frage stellt sich am Hinterbühl in Ober­hofen. Denn: Die Firma, der das altehrwürdige Chalet Sursum sowie eine gegenüberliegende Parzelle gehört, ist in Konkurs geraten. Gemäss dem Konkursamt des Kantons Zug wurde der Konkurs über die Aveno Invest AG Ende Oktober eröffnet. Damit scheint auch klar: Das Projekt für drei Wohnbauten mit neun Wohnungen im Luxussegment, gegen das sich die Anwohner seit rund viereinhalb Jahren erbittert wehren, dürfte in der vorliegenden Form Geschichte sein.