Der Handel mit Fuchsbälgen ist eingebrochen

Der Pelz- und Fellmarkt auf dem Expogelände in Thun ist am Samstagvormittag etwa eine Stunde alt. Pelzhändler Bernhard Neuenschwander aus Oberdiessbach steht da und wartet. «Wir holen uns hier nur kalte Füsse», sagt er. Sein Gegenüber, Händler Peter Hofstetter aus Flawil SG, hat Zeit für einen Schwatz. Es gibt nicht all zu viel zu handeln. Vorbei sind die Zeiten, als die Jäger am traditionellen Thuner Pelz- und Fellmarkt scharenweise ihre Fuchs- und Marderpelze zu Markte trugen.