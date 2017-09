Der Glaube half ihm, auszusteigen

Er war 38 Jahre alt, als ihn die Sucht beinahe in den Tod trieb. Völlig dicht, brach er auf offener Strasse zusammen. Die Ärzte im Kantonsspital Basel retteten ihm mit einer Herzoperation das Leben. Michel Ferrand war über Jahrzehnte drogenabhängig. Es begann mit Alkohol und Hasch, später kamen Kokain und Heroin hinzu. Die Dosen wurden immer stärker, die Situation immer auswegloser. Ferrand ging durch die Hölle. Heute spricht er über seine Vergangenheit, um andere davor zu bewahren.

Er wollte high sein

«Als Jugendlicher kam ich in eine Clique, die mir das Gefühl gab, dazuzugehören», blickt er zurück. Die Jungs trafen sich, um mit Alkohol und Hasch die Stimmung in die Höhe zu treiben. «Ich war erst 14-jährig, als ich zum ersten Mal kiffte», gesteht Michel Ferrand. Im aargauischen Muri aufgewachsen, absolvierte er eine Kochlehre und arbeitete daraufhin in verschiedenen renommierten Gastrounternehmen. «Ich kochte leidenschaftlich gerne und erhielt für meine Arbeit viel Lob», erinnert sich Ferrand.

Trotzdem: Der Beruf füllte ihn nie ganz aus. Im Alter von 23 Jahren heiratete er – und spürte zum ersten Mal Verantwortung. Doch Ferrand war ihr nicht gewachsen, sank stattdessen tiefer in die Sucht. «Ich wollte einfach nur high sein und Spass haben», erklärt er. Es kam zur Scheidung. Auch die Arbeitsstelle musste Michel Ferrand häufig wechseln. Damit er überhaupt funktionieren konnte, brauchte er täglich sein Quantum Stoff. Also kiffte, kokste und spritzte er, manchmal alles gleichzeitig. Sein gesamter Lohn floss in die Beschaffung von Drogen. Ferrand kaufte sie auf dem Schwarzmarkt. Oftmals wurde er selbst zum Dealer.

«Man hat mich mehrmals verhaftet», gibt der heute 52-Jährige offen zu. Er, der bei der Räumung des Zürcher Platzspitzes dabei war, fühlte sich als schwarzes Schaf der Familie. «Dennoch hielten meine Eltern und Geschwister stets zu mir», betont er. «Sie halfen mir, wenn ich finanziell nicht mehr weiterwusste.» Michel Ferrand verlor auch Kumpels. «Einer meiner besten Freunde setzte sich eines Abends einen Schuss und wachte am Morgen nicht mehr auf.» Einem anderen musste ein Bein amputiert werden. Ferrand wird auch all die Typen nie vergessen, die so mies dran waren, dass sie nur noch dahinvegetierten.

Er begann zu beten

Dann die grosse Wende: Nach der Herzoperation teilte er das Zimmer mit einem älteren Mann. Der Nierenpatient erzählte ihm von Jesus. «Zuerst dachte ich, jetzt nur ja keine Glaubenspredigt», erzählt Michel Ferrand. Doch die spirituellen Gespräche mit dem Zimmergenossen begeisterten ihn. Er begann zu beten.

Aus dem Spital entlassen, konnte er noch immer nicht von Hasch und Alkohol lassen. Mehrere Entzugsversuche scheiterten. «Warum nur schaffe ich den Ausstieg nicht?» Ferrand war ratlos und versuchte es mit der Bibel. Sie gab ihm Mut. Er fand Unterstützung bei einem Suchtberater, arbeitete fortan in einem betreuten Umfeld und half in der Suppenküche des Obdachlosenpfarrers Ernst Sieber aus. Es folgte ein weiterer Entzug.

Er ist Beistand für andere

2009 kam Michel Ferrand in die christliche Lebensgemeinschaft El Rafa in Schwendibach (vgl. Text unten). Voraussetzung für die Aufnahme war absolute Abstinenz. Also setzte er einen Tag zuvor die Ersatzdroge Methadon ab. «Es war krass», erinnert sich Ferrand, «die Wochen danach waren die härtesten in meiner Drogenkarriere.» Doch er schaffte den Ausstieg und ist heute eine Stütze für andere. «Sein mentaler Beistand bedeutet uns sehr viel», unterstreicht Paul Stettler, Betriebsleiter der Stiftung El Rafa, zu der nebst dem Waldrösli in Schwendibach drei weitere Häuser in Erlenbach, Röthenbach (Chuderhüsi) und Aeschau gehören.

Stettler spricht von einer markanten Entwicklung des einst Süchtigen. «Wenn Michel aus seinem Leben erzählt, fühlen sich Menschen in Krisensituationen weit mehr angesprochen, als wenn ich es tue», so der Betriebsleiter. Ferrand freut sich und meint zuversichtlich: «Ich denke, ich habe Abstand zu meiner Vergangenheit gewonnen. Die traurigen Erfahrungen haben aus mir ein Schiff mit Tiefgang gemacht.» Er arbeitet wieder als Koch in einem Thuner Altersheim und verbringt seine Freizeit in der freien Natur. Demnächst ziehe er nach Thun, verrät er, «weil ich im Herbst wieder heiraten werde».

(Berner Zeitung)