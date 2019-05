Der Appetit auf Food-Trucks muss erst noch angeregt werden

Am ersten Food-Truck-Festival im Bälliz, der «Küchenkarawane», herrschte nach Einbruch der Dunkelheit eine friedliche, gemütliche Atmosphäre. Doch wie das Licht die Motten schienen die 14 aneinandergereihten Food-Trucks vom Stadthofplatz bis zur Postbrücke die Bevölkerung nicht auf die Strasse zu locken. Ob es am prognostizierten Starkregen lag, der dann aber gar nicht kam?

Organisator sieht Optimierungspotenzial

In der letzten Stunde des dreitägigen Festivals sei in der Tat nicht mehr viel los gewesen, bestätigt Veranstalter Marc Hubacher von Food-Truck Happening auf Anfrage. «Ansonsten waren die 250 Sitzplätze, insbesondere am Freitag- und Samstagabend, stets gut bis voll besetzt.»

Laut Hubacher sind die Betreiber der Food-Trucks jedenfalls zufrieden. Er selbst macht jedoch keinen Hehl daraus, dass er sich mehr Besucher erhofft hatte. «Wir müssen diesen ersten Versuch gut analysieren», sagt Hubacher, der im September die nächste Ausgabe der «Küchenkarawane» im Bälliz plant.

Optimierungspotenzial sieht er zum Beispiel beim Perimeter. «Die Platzverhältnisse waren eng. In Zukunft müssen der Stadthofplatz und der Waisenhausplatz miteinbezogen werden», sagt er. Weiter bezeichnete der Veranstalter das Nebeneinander mit dem Samstagsmarkt als problematisch.

Sämtliche Festbänke am Freitagabend abbauen und am Samstagabend wieder aufbauen, das würde er nicht mehr machen. Wegen der fehlenden Sitzgelegenheiten sei während des Märits auch deutlich weniger konsumiert worden. Letztlich findet es Hubacher schade, dass wegen Auflagen der Gewerbepolizei kaum ein einladendes Ambiente geschaffen werden konnte.