Demonstranten sorgen sich um Tiere

Mit Schildern und Kerzen installierten sich am Montag um fünf Uhr in der Früh 15 Personen vor dem Schlachthof Thun im Lerchenfeld. «Wir wollen das Schicksal der angelieferten Tiere in das Bewusstsein der Menschen bringen», sagte Organisatorin Sarah Zaugg von der Gruppe Thun Animal Save.