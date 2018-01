Defizite sind kein Alarmzeichen

Wer mehr Geld ausgibt, als hereinkommt, lebt defizitär und hat früher oder später ein Problem. Er – oder sie – zehrt entweder vom Ersparten, mit dem Effekt, dass das Vermögen schmilzt wie Schnee in der Frühlingssonne. Wenn kein Vermögen vorhanden ist, können Kredite aufgenommen werden. Früher oder später ist man überschuldet und muss Konkurs anmelden.

Diese Mechanismen sind hinlänglich bekannt. Und gelten eigentlich auch für die öffentliche Hand, also die Finanzen von Bunden, Kantonen und Gemeinden. Doch in der Region Thun budgetieren die meisten Gemeinden für das laufende Jahr einen Fehlbetrag, wie das Defizit in der Verwaltungssprache beschönigend genannt wird.

Von den insgesamt 40 Gemeinden (jene des Verwaltungskreises Thun und die angrenzenden) gehen 32 davon aus, dass sie 2018 rote Zahlen schreiben werden. Das ­höchste Defizit wird mit 800'000 Franken in Spiez erwartet, gefolgt von Heimberg (–503'000 Franken) und Wichtrach (–324'000 Franken).

Diese hohen Zahlen werden durch die Tatsache relativiert, dass es sich hier um einwohnerstarke Gemeinden handelt verglichen mit Kleinstkommunen, die nicht einmal auf 500 Einwohner kommen. Mit schwarzen Zahlen, also einem Ertragsüberschuss, rechnen bloss sechs Gemeinden: Steffisburg (+950'000 Franken), Uetendorf (+324'300 Franken), Sigriswil (+221'000 Franken), Uebeschi (+70'000 Franken), Amsoldingen (+ 16'400 Franken), und Wattenwil (+14'390 Franken). Ausgeglichene Voranschläge 2018 gibt es in Thun und Hilterfingen.

Addiert man die erwarteten Defizite, kommt man auf stolze 4,5 Millionen Franken. Geld, das in besagten 32 Gemeinden fehlen wird, wenn sich die Annahmen bezüglich Einnahmen und Ausgaben bewahrheiten werden. Zum Vergleich: Für 2017 budgetierte ein Drittel der Gemeinden der Region Thun rote Zahlen; die Fehlbeträge beliefen sich zusammen auf 3,3 Millionen Franken.

Auf lange Sicht planen

Leben die Gemeinden über ihre Verhältnisse? Drohen sie, Pleite zu gehen? «Nein», sagt Rolf Widmer, Leiter der Abteilung Gemeinden beim kantonalen Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR). «Der Handlungsspielraum der Gemeinden wird immer kleiner.» Mit anderen Worten: Sie haben immer weniger Einfluss auf ihre Ausgaben, weil diese durch übergeordnetes Recht bestimmt werden.

«Unsere letzte Analyse hat gezeigt, dass es den Gemeinden finanziell im Allgemeinen gut geht und sie verantwortungsbewusst budgetieren.» Ausgabenüberschüsse zu schreiben und vom Vermögen zu zehren, könne sogar sinnvoll sein zur Entlastung der Bürger. Wichtig sei auch der Grund für ein Defizit. «Es ist etwas anderes, ob die Fehlbeträge wegen Investitionen entstehen oder aus strukturellen Gründen wie beispielsweise sinkenden Steuereinnahmen wegen Abwanderung», so Rolf Widmer.

Trotz der vielen Defizite erhöhen in der Region Thun gerade mal zwei Gemeinden ihre Steuersätze: Amsoldingen (+0,11) und Wichtrach (+0,1). «Man muss nicht auf jedes Defizit gleich mit einer Steuererhöhung reagieren», betont der Abteilungsleiter Gemeinden beim AGR. Wichtiger sei eine gute Finanzplanung mit einem Zeithorizont von mindestens fünf Jahren. «Damit können Fehlbeträge auf lange Sicht ausgeglichen werden.» (Thuner Tagblatt)